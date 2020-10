Reina Isabel regresa al Castillo de Windsor ¡Sin el duque de Edimburgo!

Reina Isabel vuelve al Castillo Windsor sola. Foto:El Español

La Reina Isabel regresó a la residencia real de Berkshire el martes, pero el duque de Edimburgo se ha quedado en Norfolk después de que la pareja pasó la mayor parte del encierro juntos.

Philip, de 99 años, ha pasado gran parte de su jubilación hasta ahora en Wood Farm en la finca de Sandringham. Pero se unió a la Reina en Windsor para el encierro a partir de marzo antes de que se dirigieran a Balmoral en Aberdeenshire para sus vacaciones de verano y luego se mudaron a Sandringham por algunas semanas.

La circular de la corte del martes, la lista diaria de compromisos reales, publicada el miércoles, citó al Castillo de Windsor como la residencia actual de la corte real.

Reina Isabel vuelve al Castillo Windsor

El duque de Edimburgo aparentemente le ha dado a la monarca la fuerza para continuar frente a una serie de reveses para The Firm, incluido Megxit.

Reina Isabel y duque de Edimburgo. Foto: Metro Puerto Rico

También han tenido la oportunidad de relajarse en la 'HMS Bubble' y ahora quieren evitar pasar largos períodos separados unos de otros. Según los informes, ambos han recordado el 'buen equipo' que son juntos durante el encierro.

Una fuente real le dijo al Sun: Todos los que la han visto recientemente dicen que la Monarca parece tener una nueva oportunidad de vida porque le encantaba la oportunidad de pasar tiempo de calidad con Philip nuevamente. Obviamente ella ha estado muy preocupada por la nación durante la pandemia, pero quienes la rodean han visto lo maravillosos que han estado juntos.

Debido al autoaislamiento y con solo un pequeño equipo de personal leal, apodado 'HMS Bubble', esta es la primera vez que la Reina ha podido pasar tiempo de calidad con su esposo durante años.

La fuente de la Familia Real Británica agregó que la pareja ha podido relajarse como personas normales en sus 90. La pareja pasó el verano en Balmoral, donde fueron visitados por otros miembros de la familia real, incluidos los Cambridge y la princesa Eugenia.

Philip se quedó en Norfolk después de que una fuente dijera que el duque de Edimburgo quería regresar a Sandringham, donde vivía antes de la pandemia, pero no pudo hacerlo debido a problemas de personal.

En Windsor, la pareja tenía un equipo de personal dedicado que los cuidaba respetando las restricciones del gobierno. Sin embargo, no tenían suficiente personal para hacer dos burbujas, por lo que inicialmente le dijeron a Phil que debía ir a Windsor con la Reina.

Una fuente le dijo al Sun: Philip no quería ir a Balmoral y no quiere ir a Windsor. Pero no hay suficiente personal para hacer dos burbujas, así que lo obligan a ir. Tiene mucho más sentido mantenerlos juntos.

TE PUEDE INTERESAR:La Reina Isabel podría no regresar al Palacio de Buckingham ¡Conoce sus razones!

Cardiólogo revela la edad en la que se debe preocupar por la salud del corazón ❤️⚕️��‍⚕️����https://t.co/cHM1x6O4Mb — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 7, 2020

La semana pasada se confirmó que no se llevarán a cabo "eventos a gran escala" como investiduras en el Palacio de Buckingham o en el Castillo de Windsor durante el resto del año.

Al explicar la decisión, el Palacio de Buckingham dijo que se había tomado de acuerdo con las directrices gubernamentales actuales y como una precaución sensata en las circunstancias actuales.