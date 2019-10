Reika Arikawa comparte todo lo que debes saber para ser 'Cosplayer profesional'

La entrevista a Reika Arikawa por Emma Steen para Time Out reveló por primera vez lo que es para la cosplayer considerar esta actividad como su actual trabajo de tiempo completo, para lo cual ella estudió diseño de modas y se dedicaba en hacer fabulosos trajes deportivos.

Reika realizaba al mismo tiempo trajes de sus personajes favoritos del anime, manga y videojuegos siendo invitada a convenciones de todo el mundo para caracterizarse de una manera extraordinaria en donde poco a poco fue adquiriendo popularidad entre la comunidad Cosplay de manera internacional.

Hace tan solo 5 años la cosplayer decidió dedicarse a ello como su profesión y compartió lo que para ella es más que un pasatiempo de caracterizar un personaje en una Comic Con, lo que es ahora su todo tras haber creado su propia empresa siendo la CCO “Chief Cosplay Officer” en 12Company.

Gracias a ello es que ha podido viajar aún más por todo el mundo, llevando su arte de confección de personajes a un grado que es impresionante, competitivo y hasta perfeccionista pues ella suele caracterizar personajes con similitudes físicas a las de ella sin importar el género del mismo.

Reika compartió que uno debe de meterse más en el personaje que caracteriza, desde su forma de comportarse o de hablar, si se encuentra en una sesión de fotos inmediatamente al comenzar se transforma en su personaje, ya tiene preparado una de las poses más características del mismo así como todos los accesorios que este lleva.

“A veces, una compañía me pide personificar un personaje de un videojuego que aún no ha sido lanzado. Y todo lo que tengo para hacerlo es una imagen 2D, así que tengo que pensar con cuidado como voy a retratar a ese personaje...Tenemos que trabajar para que la imagen del personaje se mantenga intacta y sea lo más precisa posible” comentó la cosplayer durante la entrevista.

Reika comentó que sinceramente este no es un trabajo que cualquiera pueda fácilmente aventarse, ya que para ello tiene que considerar los gastos invertidos en cada uno de los trajes que confecciona, así mismo si uno es quien los diseña y tomando en cuenta la oportunidad de presentarse en una convención de su propia ciudad.

La cosplayer señaló que se dió cuenta que en Japón no son tantas las convenciones que se hacen al año y que en su lugar es en el extranjero donde más se dan estos eventos, por lo que tuvo que ir a ellos para mejorar poco a poco. Hacer cosplay significa que enfrentarás a otras personas en un concurso en donde muchas veces no resultas ser el ganador, lo importante es no deprimirse y seguir adelante.

