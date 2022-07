Reik:¿Qué condición tiene en los ojos Jesús Navarro?

Desde 2005 con su primer álbum de estudio la banda de pop mexicana Reik, con Jesús Navarro como su vocalista, se ha mantenido relevante en nuestro país.

Todo comenzó en 2003 cuando formó Reik, junto a Julio Ramírez y Bibi Martín, no imaginaban que un año después los tres firmaron con Sony BMG y construirían una carrera de más de 15 años .

Jesús Navarro siempre ha llamado la atención por ser el vocalista de la agrupación, pero también lo ha hecho por su peculiar mirada.

A pesar de todo el éxito que han logrado juntos y debido a la exposición en el mundo del espectáculo Jesús Navarro ha recibido grandes críticas debido a sus ojos.

Y es que ni todos el reconocimientos lo han salvado de las burlas, pues muchos señalan la peculiar forma de su mirada, misma que el cantante se ha reído aunque también ha reconocido que le ha afectado.

En 2012 expresó que se lo tomaba con humor, pues fue justo en ese año cuando comenzaron a circular memes sobre sus ojos.

Mientras que este año , 2022, aseguró que le gustaban mucho sus ojos, pero que las burlas que comenzaron cuando se hizo famoso lo volvieron inseguro, por lo que hoy en día ya no le gustan tanto

“La verdad es que siempre me han gustado mis ojos, pero como todo el mundo me dice que soy bizco, ya no me gustan tanto".