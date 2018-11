Reik confirma su cambio de género musical con “Ráptame”(VIDEO)

La banda bajacaliforniana Reik incursiona en un nuevo género musical, pues le ha asentado muy bien el género urbano en las colaboraciones con figuras como Maluma, Ozuna y Wisin, que también los ha llevado a la cima de las listas de popularidad y a llegar hasta el otro lado del mundo.

“Incursionar en la música urbana fue para nosotros un riesgo; no sabíamos si la gente iba a disfrutar de eso o no, pero estamos en una posición muy afortunada y la meta para nosotros ahora es hacer cosas interesantes y experimentar, no caer en lo que han caído muchos artistas, particularmente latinos, que es encontrar una fórmula y repetirla hasta el cansancio”