Reguetoneros arremeten contra Aleks Syntek y le dan donde más le duele

Luego de haber causado controversia hace unos días en redes sociales tras criticar el contenido que abordan diferentes canciones de reguetón, y además descalificar a todas las televisoras por compartir dicho material a diferentes horas del día.

Ahora, un joven publicó a través de Soundcluod un remix que él mismo hizo con temas del cantante y las transformó en el contagioso ritmo del género urbano.

“Pues Syntek dijo que el reguetón era para simios y acá ando ching&%$& porque sí”, escribió en la descripción del material.

“Tú necesitas reggaetón, sexo y lágrimas”, fue el nombre con el que tituló la pieza musical que dura poco más de dos minutos.

Lo curioso es que en una parte de la canción se editó la letra y dice lo siguiente:

“Y luego sonrío, me acuerdo y me aferro a morir. Y a veces quisiera perrear por tu amor tan solo por un momento. Y es que todavía no encuentro, lo que en mi sería normal…”.