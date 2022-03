Reguetonero amenaza a Residente, los fans señalan a J Balvin

Resulta ahora que un joven reguetonero amenaza a Residente con demandarlo si saca un nuevo tema con el que el ex Calle 13 trabaja.

Tras la publicación del cantante René Pérez Joglar, como se le conoce a Residente, los fanáticos han comenzado a señalar a un posible reguetonero, ya que este estaría impidiendo que salga su próximo sencillo.

Y es que ex Calle 13 anunció que estaría preparando un nuevo tema en donde arremete contra un colega del mismo género, y aunque aún no sale, ya lo amenazó con tal que no lo publique.

Enfrentamiento entre Balvin y Residente

Hace unos meses atrás cuando J Balvin quiso boicotear los Latin Grammy Residente le contestó.

Durante su declaración Residente nunca mencionó del qué artista hablaba, pero muchos usuarios aseguraron que podría tratarse de J Balvin, ya que anteriormente protagonizó una controversia cuando Balvin llamó a hacer un boicot en los Latin Grammy y fueron señalados por dicha acción.

Los rumores se dan porque en más de una ocasión el ex Calle 13 se ha pronunciado contra el reguetonero, de hecho hace poco Residente se lanzó contra J Balvin y menospreció su música.

Reguetonero amenaza a Residente

René no señaló directamente al artista, pero sí dijo que un reguetonero amenaza a Residente.

¿Qué dijo Residente en sus redes sociales? “Cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pend$%#*. En estos días iba a sacar un tema, donde habló de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música, y al final le dediqué un par de líneas a un pend*** ahí del género urbano…”

Agregó que “desde entonces no ha parado de llamar a todo el mundo para que no saque el ca%&$ tema. Llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los %$#/ bien puestos y no se prestó para eso”

Para finalizar que un reguetonero amenaza a Residente, René Pérez dijo: 'La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj%&$ y tú eres un esclavito más de la industria…” y dejó claro “En lo que la gente decide, puedes ir subiendo tus videítos para que te coj%$ lástima”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!