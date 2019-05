¿Regresó el amor? Geraldine Bazán defendió a Gabriel Soto (VIDEO)

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se convirtieron en la pareja más polémica del año, pues el escándalo de su divorcio abarcó la atención de todos los medios por lo extenso del asunto.

Aunque durante la última temporada su relación ha mejorado favorablemente, pues aunque ya se encuentran oficialmente divorciados, aun tratan de mantener una cercanía por sus hijas pequeñas.

Ahora, la bella actriz Geraldine Bazán podría dar indicios de reconciliación gracias a su última declaración, donde defendió a capa y espada a su ex esposo y padre de sus hijos ante las críticas que ha estado recibiendo.

El famoso actor Gabriel Soto y su pareja, la actriz rusa Irina Baeva han sido los más afectados después de la separación, pues los seguidores de la ex de Gabriel Soto la han atacado en diferentes ocasiones, incluso llamándola ‘Roba maridos’.

En esta ocasión el turno es del afamado actor, pues las agresiones en su contra se han multiplicado en los últimos días, aunque ahora no es por el divorcio, sino que lo acusan de ser un pésimo padre de familia.

Tras el impacto de las acusaciones, y dejando de lado sus problemas del pasado, su ex esposa Geraldine Bazán se manifestó para defenderlo de las críticas de las que está siendo víctima.

"Yo no soy el papá de mis hijas. Mis hijas tienen su papá y yo soy su mamá. Hay mujeres que no cuentan con el apoyo emocional o económico del padre de sus hijos y en este caso no es así. Siempre lo he dicho".