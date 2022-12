Regresa "La Venganza de los Ex" a MTV en 2023

MTV sabe perfectamente como mantener a la audiencia pegada al televisor y es que tras varias temporadas exitosas de Acapulco Shore, regresará a las pantallas, uno de los realities más controversiales, que contará con la participación de varios influencers que por su puesto darán mucho de que hablar.

Estamos hablando de “La Venganza de los Ex”, el reality que es una adaptación latinoamericana del exitoso formato MTV UK Ex On The Beach, que estrenó su primera temporada en 2018.

Y por si no sabías o no lo recuerdas, el punto de este picante reality es juntar a 10 famosos en una paradisiaca playa del caribe colombiano, con sus ex parejas más odiadas. Por lo que la diversión comienza cuando inician los conflictos entre ellos, pues ahora se preguntan ¿De quién será el próximo ‘ex’ en aparecer? Mientras algunos quieren recuperar el amor, otros solo buscan vengarse.

¿Cuándo se estrena?

El reality se estrena el próximo 24 de enero de 2023 a través de MTV y Paramount+, en el horario que dejó Acapulco Shore.

En esta nueva entrega podremos ver a distintas personalidades, pues entre los artistas ya confirmados, se encuentran:

Isaac Torres “El Lobo”

La Divaza

Diana Estrada

Lizbeth Rodriguez

Brandon Meza

El Rufas

Christian Renaud

Ana Cisneros Simg

Yurgeins

Leslie Gallardo

Te puede interesar: Jacky Ramírez de Acapulco Shore encendió las redes con estas sensuales fotos

La Venganza de los Ex

Esta es la mejor historia de ̶a̶m̶o̶r̶ venganza de todos los tiempos ��



No te pierdas el estreno de la segunda temporada de #LaVenganzaVIP con EPISODIO DOBLE el martes 24 de enero 10pm ���� 11pm ���� por MTV y donde quieras, cuando quieras por @paramountplusla#ParamountPlus pic.twitter.com/FftadQlzX1 — MTVLA (@MTVLA) December 27, 2022

Como te contamos en La Verdad Noticias, este programa es la adaptación latinoamericana del exitoso formato de MTV UK Ex On The Beach, que cuenta con múltiples temporadas exitosas internacionalmente. Este programa ha sido adaptado por MTV localmente con éxito para otros países como Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Brasil y México. El formato también ha sido adaptado por terceros en países como Suecia, Francia, Finlandia, Rusia, Hungría y Noruega. ¿Y tú pasarías unas vacaciones con tu ex?

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram