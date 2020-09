Registran tiroteo y robo afuera de casa de Taylor Swift en Nueva York

Se registró un tiroteo al exterior de la casa de Taylor Swift en el área de Tribeca, en la ciudad de Nueva York, luego de un robo.

El tiroteo tuvo lugar en una tienda de ropa deportiva ubicada al lado de la casa de la creadora de Shake It Off, según informes. Las autoridades de Manhattan no reportaron heridos.

De acuerdo con The New York Post, en el hecho hubo al menos cuatro disparos que fueron registrados alrededor de las 5:00 de la tarde de este domingo 27 de septiembre.

La policía acudió al lugar para recoger evidencias de la escena, que incluyen los casquillos de las balas disparadas, en el domicilio 151 de la calle Franklin, donde se ubica la casa de 18 millones de dólares de la ganadora del Grammy.

Los policías dijeron que tres sospechosos huyeron de la calle de Manhattan, dos de ellos usando pantalones de mezclilla azules y camiseta blanca, y el otro con jeans azules y una camiseta azul.

En declaraciones al medio estadounidense, un camarero de un restaurante cercano dijo: "De repente escuchamos cuatro disparos y me asusté,

"Vi a gente en la escena correr. Parecían asustados y se subieron a un auto".

Swift compró la casa en 2017

Taylor Swift compró la casa de 1.500 metros cuadrados distribuidos en varias plantas en el 153 de la calle Franklin por 18 millones de dólares en 2017, y posee además tres apartamentos vecinos en el 155, invirtiendo un total de 50 millones de dólares en propiedades en la misma cuadra.

La casa de departamentos cuenta con tres plantas, una extensa terraza y sala de cine

Se trata del mismo domicilio en el que el político francés Dominique Strauss-Kahn cumplió su arresto domiciliario en 2011.

Actualmente, Taylor Swift cuenta con una mansión en Beverly Hills (California) valorada en 25 millones de dólares, una propiedad junto al mar en Watch Hill, Rhode Island y distintas viviendas en Nashville, Tennesse.