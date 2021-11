Regina Orozco se declara pansexual y confiesa otras cosas

Durante la entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, Regina Orozco se declara pansexual, pero además reveló otros aspectos de su vida personal.

Sobre sus preferencias, así como su primera relación homosexual, con Ximena Cuevas, hija del pintor José Luis Cuevas. Regina cuenta que la conoció cuando tenía 18 años y fue la misma Ximena quien quiso conocerla personalmente.

Hace algunos años la también cantante se vio involucrada en una polémica cuando, Regina Orozco arremetió en contra de Laura Zapata, ahora la novedad es el hecho que se confesara abiertamente pansexual.

Regina cuenta: “durante una fiesta y bajo los efectos del alcohol Ximena me dijo 'me encantas' y nos besamos y le dije 'no, no, yo no quiero', no me gusta".

Así mismo, confiesa que al principio no quería aceptar su preferencia sexual, pero al curso de tres meses terminó por establecer una relación con Ximena que perduró por nada menos que cuatro años y que incluso llegó a un ámbito más formal, pero que no aceptó al principio su familia.

Con respecto a cómo su familia se enteró, Regina dijo: "Mi hermano nos oyó hablando por teléfono", declaró entre risas sobre cómo se enteró su familia. "Mis papás no aguantaron, me corrieron (de la casa), y al año ya fui con ellos y fuimos con un sacerdote", que le dijo que la homosexualidad era "parte de la humanidad" y su historia.

También dijo que la relación acabó a los 4 años porque se desgastó, ambas tenían muchos compromisos por su lado Ximena se dedicó al cine, por lo que se volvieron más amigas que pareja.

Regina Orozco se enamora de la persona

"Éramos muy intensas. Yo... ya no, pero era muy pasional", confesó sobre su vida con Ximena Cuevas.

Al ser cuestionada directamente si es bisexual, Regina Orozco se declara pansexual, ella le responde a Gustavo Adolfo Infante, "Soy una persona que se enamora de alguien que admira", dice. "Si alguien me hace reír y tiene un intelecto...", describió la forma en la que siente atracción por alguien, independientemente de su género o sexo.

Ante esta respuesta, el tipo de orientación sexual en el que encaja es la pansexualidad, pues se trata de una donde lo importante es la persona y no su género o sexo.

Además, aceptó que no siente mayor atracción por las mujeres en general, sino que simplemente se trató de un acto de enamoramiento hacia Ximena, pero no hacía más personas de su género; confesando incluso.

"He sido muy celosa, pero hace mucho que no ando con nadie", dice.

Es así que aunque ahora Regina Orozco se declara pansexual, en un principio le costó aceptar lo que sentía.

