Regina Orozco reveló con quien tuvo su primera relación homosexual

Regina Orozco es una famosa actriz que recientemente generó polémica a través de redes sociales y en el mundo de los espectáculos, esto luego de que declarara en entrevista por el programa El minuto que cambió mi destino que ahora se considera una persona pansexual.

Fue a través de dicha entrevista comentó cómo fue su primera relación homosexual y como al principio de este descubrimiento le costó mucho trabajo aceptar sus preferencias sexuales.

Hay que recordar que la distinguida Regina Orozco es una soprano y actriz mexicana que nació en la ciudad de México el 18 de febrero de 1964; ha participado en diversos montajes tanto del cine, teatro, ópera y televisión en donde ha destacado por sus cualidades vocales.

La primera relación homosexual de Regina Orozco

La famosa actriz mexicana comentó recientemente que cuando tenía tan sólo 18 años de edad conoció a Ximena Cuevas, hija del fallecido pintor José Luis Cuevas y que fue con ella con quien mantuvo su primera relación homosexual.

También resaltó la actriz que esa relación le costó tres meses aceptarla ya que en su familia no aceptaban esta relación ni la identidad de Orozco, en ese momento.

Fue a través de esta entrevista que concedió la famosa, donde relató que sus padres incluso la corrieron y que luego de un año la llevaron con un sacerdote quien le dijo que era parte de la historia de la humanidad.

La actriz se declara pansexual

Fue así como surgió el tema sobre sus preferencias sexuales ya que dijo que podría definirse como no binaria o sapiosexual, ya que no le atraen las mujeres y no ciertas características de las personas de las que ha llegado a enamorarse.

En suma, la famosa declaró que se podría considerar como una persona sapiosexual o pansexual, un término que se compone con el prefijo “paun” que significa todo y la palabra sexualidad.

Esto indica que este término se refiere a aquellas personas que se consideran atraídas no solamente por la sexualidad o al género opuesto ni a los géneros binarios los cuales son hombre y mujer, sino que simplemente sienten atracción romántica o sexual enfocada en las cualidades más que en el sexo o el género de otras personas.

“Creo que me enamoro de las personas, creo que es sapiosexual. Soy una persona que se enamora de alguien que admira, si alguien me hace reír y tiene un intelecto, el alma, la energía”, así lo declaró Regina Orozco en dicha entrevista.

