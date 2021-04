Regina Blandón se muestra al natural y comparte un poderoso mensaje

La actriz mexicana Regina Blandón de 30 años de edad, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir unas fotografías que tanto le han pedido sus seguidores, por esa misma razón se lució sin retoques y sin filtros para mostrar su cuerpo al natural.

La famosa, quien es reconocida por su personaje de “Bibi” de la serie de televisión “La Familia P. Luche”, además de presumir las fotos donde su belleza, también compartió un poderoso mensaje con respecto a su apariencia física.

La famosa de televisión Regina Blandón, rompió el silencio sobre la presión que ha tenido por ser el cuerpo perfecto debido a que es una figura pública, por lo que recurrió a las redes sociales para compartir sobre lo que piensa de su figura.

Regina Blandón y su poderoso mensaje sobre su cuerpo

La actriz, quien ha tenido la oportunidad de ser parte de algunos proyectos en Netflix así como en Amazon Prime Video, destacó que subió la imagen en su cuenta de Instagram para mostrar empatía por las chicas que se sienten inseguras con su cuerpo.

La actriz de televisión causó furor en Instagram

En aquel mensaje comentó: "No me estoy haciendo la vístima, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que no tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos)". Expresó la actriz de Televisa.

De igual forma la novia de Martín Altomaro comentó que cuando tiene un casting para algún proyecto lo primero que piensa es el look que usará, aunque aseguró que luego piensa que irá al casting porque lo que más le gusta es actuar.

La actriz de "La Familia P. Luche" cautiva a sus fans

Tras el mensaje que compartió Regina Blandón mostrando su cuerpo al natural, diversos usuarios expresaron emotivos comentarios tras su poderoso mensaje, incluso famosas como Ludwika Paleta, Fernanda Castillo, María León, entre otras, reaccionaron a las fotos.

¿Te fascinaron las fotos que compartió la actriz? Déjanos tus comentarios en La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.