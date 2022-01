Regina Blandón manda contundente mensaje a los antivacunas

Regina manda contundente mensaje a los antivacunas

La bella Regina Blandón, utilizó su instagram para enviar un contundente mensaje a la población antivacunas, a quienes invitó a inocularse con la vacuna contra COVID-19 para poder combatir la emergencia sanitaria que se vive en en el país.

Desde sus redes oficiales, la joven apareció y contó que una de sus amigas recibió la dosis de refuerzo y, durante su estancia en el centro en donde fue vacunada, fue testigo de los bailes que se emprendieron en algunas alcaldías para mantener a la población entretenida.

Fue cuando la también comediante mencionó lo siguiente:

“Y ya, la gente que es antivaxer (antivacunas) y que no se quiere vacunar, ya, ya chole, ¿no? O sea, les pega más fuerte el Covid y todo el mundo se está contagiando ahorita, no pueden cruzar fronteras, no pueden entrar a lugares, es un poco egoista, la verdad, porque es la única manera en que vamos a salir de esto.

"Así que, por favor, no sean así”, expresó en la noche del sábado.

Regina expresa descontento por los antivacunas

Asimismo, en un tono un tanto humorístico, la actriz que recientemente se recuperó de un contagio de la misma enfermedad comentó que si la vacuna tiene algo que ocasiona daño a la población, pronto serán las personas “divertidas” quienes mueran y no las que no quisieron vacunarse.

¿Cuántos años tiene Regina Blandón?

Actualmente Regina Blandón tienen 31 años de edad. Su nombre completo es María Regina Blandón Marrón es una actriz mexicana, mejor conocida por interpretar a Bibi en la serie de televisión cómica de la cadena Televisa La familia P. Luche.

