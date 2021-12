Regina Blandón es criticada por usar el lenguaje inclusivo en Televisa

La actriz decidió utilizar el lenguaje inclusivo en el nuevo promocional de Me Caigo de Risa.

Me Caigo de Risa estrenará su octava temporada por el Canal 5 de Televisa. Los encargados de dar la noticia fueron los integrantes del elenco del programa, también conocidos como "La Familia Disfuncional". Sin embargo, nadie se esperaba que Regina Blandón apareciera usando el lenguaje inclusivo, lo cual le costó críticas en redes sociales.

La grabación muestra a los famosos hablar sobre lo mucho que han extrañado a sus fanáticos, pues recordemos que la temporada 7 culminó en mayo pasado y el productor había asegurado ante los medios de comunicación que no habían planes de realizar una nueva entrega, al menos no en el 2021.

"Hace ya muchos meses que nos dejamos de ver después de pasar momentos increíbles juntos, y ¿quieren que les seamos sinceros? Los extrañamos muchísimo", fue el mensaje con el que el elenco de Me Caigo de Risa confirmó la llegada de la octava temporada a Televisa.

Lanzan duras críticas contra Regina Blandón

Cibernautas piden que la actriz y comediante no hable de esa manera en la nueva temporada.

Critican a la actriz por usar el lenguaje inclusivo en los proyectos de Televisa.

Incluso, hubo quien se burló de ella al puro estilo de 'La Familia P.Luche'.

Tal y como te comentamos al principio, los miembros de "La Familia Disfuncional" aseguraron estar ansiosos por volver a contar nuevos chistes y realizar divertidas dinámicas. Sin embargo, quién se robo la atención fue Regina Blandón, quien aseguró que "estaba cansade de esperar", lo cual hizo enojar a los cibernautas, quienes le reclamaron por promover el uso del lenguaje inclusivo en la televisión.

"Ese lenguaje, por favor no lo uses en el programa, porfis no encaja", "El lenguaje incluyente no es hablar con la e", "Lo único malo es esa forma de hablar de Regina, ojalá en la octava temporada no salga hablando así" y "'Cansades', ¿por qué no eres una niña normal?" fueron algunas críticas que recibió en redes sociales la estrella de ‘La Familia P. Luche’.

¿Cuál es el proposito del lenguaje inclusivo?

El uso del también conocido como lenguaje neutro ha causado un gran debate en las redes sociales.

De acuerdo a información publicada por el sitio web de las Naciones Unidas, el lenguaje inclusivo, también conocido como neutro o no sexista, es aquel que busca expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular, además de que contribuye a erradicar la perpetuación de los estereotipos de género. Es severamente criticado por la mayoría de los cibernautas.

