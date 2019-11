Regina Blandón enseña sus encantos con pronunciado escote (FOTO)

Una de las estrellas más activas de redes sociales es Regina Blandón, quien por muchos es mejor conocida como Bibi, ‘la niña que NO es normal’ de la exitosa serie de televisión ‘La Familia P.Luche’, personaje que la catapultó a la fama cuando apenas era una niña.

En la actualidad, Regina Blandón ha tenido un gran desempeño en teatro, pues actualmente se encuentra participando en la obra ‘Happy’, pero sobre todo en el cine, ya que tan solo en el 2018 protagonizó varias de las cintas mexicanas que se estrenaron a lo largo del año en carteleras.

Cabe destacar que Regina Blandón no tiene filtros, y no le importa quedar bien delante de nadie con tal de expresar lo que piensa, pues en muchas ocasiones la hemos podido ver debatiendo con sus propios seguidores en Twitter sobre diferentes temáticas, como por ejemplo, las marchas feministas que ella tanto apoya.

Por otro lado, mucho se ha dicho sobre la carrera artística de Regina Blandón, pues así como hay muchas personas que la adoran y apoyan su talento, existen varios otros que atribuyen su éxito en la farándula mexicana debido a las influencias de su papá.

Quizá no lo sabes, pero el papá de Regina es el actor y productor Roberto Blandón, razón por la cual muchos heaters han llegado a mencionar que la joven ha construido su carrera a expensas de su famoso padre, señalando que de no haber sido por él, jamás habría tenido éxito como actriz al no considerarla una mujer talentosa para la actuación.

No obstante, Regina Blandón se ha dado el tiempo para revelar que su papá nunca quiso que ella fuera actriz, y que su primer experiencia en un set de actuación fue gracias a que su mamá la llevó a escondidas a un casting donde audicionó entre más de 17 mil niñas, donde al final la eligieron a ella por considerarla la más talentosa para el papel.

Ahora, Regina Blandón vive una de las etapas más prósperas de su vida, al no importarle los comentarios negativos y seguir sobresaliendo en su carrera artística tras más de una década de trayectoria.

La hermosa actriz quiso compartir con sus fans una colaboración que hizo con una importante revista donde poso con un atrevido y corto vestido que marcaba mucho su escote, enmarcando sus mejores atractivos físicos, haciéndole ganar cientos de ‘likes’.

