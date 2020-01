Regina Blandón: de actriz de Televisa a la cara más linda sin maquillaje

La actriz Regina Blandón, conocida por su papel de Bibi en el programa ‘La Familia P.Luche’, aprovechó el inicio de año para compartir una foto de su rostro libre de maquillaje, algo que pocas artistas se atreven a hacer por miedo a las críticas del público y la prensa.

Sin duda alguna la inolvidable ‘niña que NO es normal’ empezó el año con el pie derecho, con muchos proyectos en puerta tanto en cine, teatro y televisión, por lo que veremos mucho la cara de Regina Blandón por todos lados.

Cabe destacar que Regina Blandón no tiene filtros, y no le importa quedar bien delante de nadie con tal de expresar lo que piensa, pues en muchas ocasiones la hemos podido ver debatiendo con sus propios seguidores en Twitter sobre diferentes temáticas, como por ejemplo, las marchas feministas que ella tanto apoya.

UNA MUJER SIN FILTROS

Es por los anteriores motivos que no nos sorprendió que la talentosa actriz demostrara una vez más que no es igual al resto de las famosas de la farándula, pues vive una de las etapas más prósperas de su vida y no le da importancia a los comentarios negativos que pudieran surgir al mostrarse al natural.

Te decimos esto porque una fotografía que Regina Blandón posteó en su cuenta oficial de Instagram le valió numerosos elogios por parte de sus admiradores, además de que las reacciones de sus amigos no se hicieron esperar, ya que la joven de 29 años luce radiante pese a no tener una gota de maquillaje en el rostro.

CARA DE ÁNGEL

En la instantánea se ve a Regina Blandón posar de frente a la cámara con una leve sonrisa que demuestra que este enero pinta tranquilo para su vida laboral y personal, añadiendo a un lado la frase:

“Khé fresca #SíTú. Tomen un baño de Año Nuevo”.

La imagen compartida a través de sus redes sociales ha alcanzado más de 175 mil ‘me gusta’ a sólo unas horas de haber sido compartida, además de cientos de comentarios de sus seguidores en donde reconocen la belleza natural de la mexicana, pues no necesita recurrir al maquillaje para lucir más hermosa que nunca.

