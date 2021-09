Regina Blandón, Aislinn Derbez y Michelle Rodriguez se burlan de Aleks Syntek

Aleks Syntek se ha convertido en uno de los artistas más famosos de la última semana, y no exactamente por su talento musical, sino por que se ha vuelto la burla de todo México tras el lanzamiento de un video donde informa ser el autor de un famoso jingle de salsa catsup que fue muy famoso.

Aunque el cantante esperaba obtener elogios por su trabajo, sólo causó que todo el mundo se burlara de él, desde internautas, programas de televisión e incluso otros famosos, como sucedió recientemente, ya que tres populares actrices no aguantaron y se burlaron del cantante.

Se trata nada más y nada menos que de la actriz Regina Blandón, Aislinn Derbez y Michelle Rodríguez, quienes compartieron un video mientras cantaban parte de la canción entre risas, algo que causó gran impacto en sus fans.

¿Regina Blandón y Aislinn Derbez se burlan de Aleks Syntek?

El video fue compartido en las stories de la actriz

El momento ocurrió en España, donde actualmente se encuentran las famosas grabando una película aún no revelada al público, y durante uno de sus ratos libres, Aislinn dijo que hicieran algo para alegrarse, por lo que Regina Blandón comenzó a cantar la canción mientras se reía.

Aunque no se podría considerar como burla debido a que se dijo que la actriz famosa por su papel como Bibi declaró que no podía sacarse la canción de la cabeza debido a lo viral que se volvió, y muchos creen que no forma parte de las burlas, como sucedió incluso con el INE que se subió al barco de burlas contra el cantante.

Aleks Syntek busca llamar la atención

El cantante ya es más famoso por sus polémicas que por su música

Averiguamos en La Verdad Noticias que muchos han dicho que las molestias del cantante son falsas, pues sólo realizó el video para que vuelvan a hablar de él, pues a pesar de que regresó a la música con temas como ‘La extinción de las especies’, ya no tiene el impacto de hace años y necesita mantenerse a flote con polémica.

Desde su guerra contra el reggaetón y su presunto acoso a un joven británico, Aleks Syntek ya es más un personaje de redes sociales que un cantante, y sus escándalos se han vuelto tan pegajosos que incluso actrices como Regina Blandón, Aislinn Derbez y Michelle Rodríguez no pueden evitar participar.

