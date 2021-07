Regé-Jean Page no volverá a Bridgerton por este nuevo proyecto

Regé-Jean Page se ganó el corazón del público con su papel de Simon Basset alias el Duque de Hastings, en la aclamada serie de Netflix, Bridgerton. Sin embargo, como te mencionamos en La Verdad Noticias, el guapo actor británico-zimbabuense no estará en la segunda temporada debido a que protagonizará una nueva adaptación de la famosa película “El Santo” (The Saint), basada en las novelas de de Leslie Charteris.

The Saint se centra en Simon Templar, un sofisticado aventurero que vive al margen de la ley por el bien del prójimo. Roger Moore le dio vida en la famosa ficción televisiva de 1962, mientras que Val Kilmer hizo lo mismo en la adaptación a la gran pantalla de 1997, El Santo. Y ahora es el turno de Page de tomar las riendas de este recordado personaje.

El actor de Bridgerton consiguió una enorme fama gracias a esta serie creada por Shonda Rhimes pero, se ha rumorado según Page Six, que una de las razones por las que decidió elegir otros proyectos y no aparecer en la segunda temporada es porque el personaje de Simon Basset no iba a tener la misma relevancia en la segunda parte, debido a la trama de la historia.

Otros nuevos proyectos de Regé-Jean Page

El actor está listo para enfocarse más en su carrera en el cine/Foto: Hola

Entre los otros nuevos proyectos que el actor Regé-Jean Page tendrá también está la cinta Dungeons & Dragons junto a Chris Pine, aunque se desconocen los detalles de su personaje. No obstante, este filme se ha descrito como una mezcla entre Piratas del Caribe y Guardianes de la Galaxia, y será dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley.

De igual manera, se ha informado por medio internacionales que Page ha sido elegido para aparecer en The Gray Man, de los hermanos Russo. En este proyecto trabajarán con dos grandes estrellas, Chris Evans y Ryan Gosling, en un thriller de acción donde un agente de la CIA es traicionado por su propia agencia y se convierte en fugitivo.

Sin embargo, tanto The Saint como el resto de las películas en las que aparecerá Regé-Jean, aún están en producción y pre-producción, por lo que todavía no se han revelado las fechas de lanzamiento.

¿Quién sustituye a Regé-Jean Page en Bridgerton?

La historia de la serie se centrará en cada temporada en uno de los hermanos Bridgerton, por lo cual, la participación de Page ya no es tan relevante/Foto: Vader

Ante la salida de Regé-Jean Page de la serie Bridgerton muchos pensaron que sería reemplazado por otro actor, sin embargo, esto no ocurrirá; ya que la segunda parte de la historia basada en las novelas en las Julia Quinn, se centrará en el personaje de Anthony Bridgerton el hermano de Daphne.

Así que el Duque de Hastings de Regé-Jean Page simplemente no aparecerá en la nueva temporada, y posiblemente su nombre solamente se mencionará a lo largo de los capítulos.

