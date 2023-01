Regé-Jean Page es el hombre más hermoso del mundo, según la ciencia

De acuerdo con la ciencia, el actor Regé-Jean Page, es el hombre más hermoso del mundo, y no es para menos, pues algunas escenas de la serie de Netflix “Los Bridgerton”, nos dejaron con la boca abierta, pues además de asombrarnos con sus dotes en la actuación, también nos deleitamos con su figura de tentación.

Pero, seguramente te has preguntado ¿cómo se llegó a esta conclusión?, pues es fácil, ya que hay una razón matemática para ello, para determinar su nivel de hermosura, se utilizó una técnica que fue originalmente creada por Leonardo Da Vinci y que se ha adaptado para descifrar si una persona es “hermosa”.

En ese sentido, los expertos, se mide la longitud y el ancho de la cara de una persona y se dividen los resultados; cuanto más cerca estén las proporciones del número Phi (1,618), más bellas estéticamente se declaran, como en el caso del actor de Netflix.

Fue el cirujano facial de Harley Street, Julian De Silva, quién utilizó esta razón matemática junto con las últimas técnicas de mapeo computarizado, declaró que Page recibió una puntuación del 93,65 por ciento, por el espacio y la posición de los ojos y la forma de sus labios; lo que lo convierte en el hombre más hermoso de acuerdo con la ciencia.

Los hombres más hermosos

Además de Regé-Jean Page, también se analizaron los rostros de actores como, Chris Hemsworth, con una puntuación del 93,53 por ciento, Michael B. Jordan con un 93,46 por ciento y Harry Styles con un 92,30 por ciento.

Y si te lo has preguntado, Regé-Jean Page es un actor británico, de 34 años, nació en Harare, Zimbabwe, pero desde los 14 años vive en Londres, donde estudió en el Drama Centre London. Y ha formado parte de producciones como The History Boys, El mercader de Venecia en el Shakespeare’s Globe, Waterloo Road en la BBC, Roots, For the People, mientras que en la pantalla grande también le vimos en Mortal Engines y Silvie’s Love.

