Agencias/ Diario La Verdad</strong CANCÚN, Q. Roo.- La actriz Reese Witherspoon también fue acosada por un productor. Más sucesos de acoso sexual en Hollywood se ventilan a raíz del caso de Harvey Weinstein. El escenario de los Premios Elle's Women in Hollywood, fue testigo de grande revelaciones. Primero fue Jennifer Lawrence la que reveló que fue víctima de acoso, después fue la propia Reese Witherspoon la que hizo tal declaración.

Reese Witherspoon también fue acosada por un productor

“Esas experiencias me han llegado muy vívidamente y me resulta difícil dormir, es difícil pensar, es difícil comunicar muchos de los sentimientos que he estado teniendo”, dijo.

“Siento ira hacia los agentes y productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición de mi empleo. Y me gustaría poder decirte que fue un incidente aislado en mi carrera, pero lamentablemente no fue así. He tenido múltiples experiencias de hostigamiento y asalto sexual y no hablo de ellas muy a menudo”.

"Me siento realmente confiada de que habrá una nueva normalidad. Para las mujeres jóvenes en esta habitación, la vida va a ser diferente porque nosotras estamos con ustedes, nosotras las respaldamos y eso me hace sentir mejor".

Te puede interesar

La guapa Reese Witherspoon también fue acosada por un productor cuando recién iniciaba su carrera en la actuación. La actriz señaló que el escándalo sexual que involucra ale hizo reflexionar sobre su mala experiencia. Pues fue a los 16 años cuando ella sufrió una agresión sexual por parte de un productor de cine.Reese Witherspoon dijo sentirse culpable por no romper el silencio antes y estar enojada a la vez por “no tomar medidas”."Pero después de escuchar todas las historias de estos últimos días y escuchar a estas valientes mujeres hablar esta noche acerca de cosas que se nos ordena barrer debajo de la alfombra y no hablar, me dan ganas de hablar y hablar en voz alto", finalizó. En su discurso revelador, Reese Witherspoon también mostró esperanza en que la situación cambie en el ambiente del espectáculo.