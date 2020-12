Reese Witherspoon habla del terrible comentario que le hizo su ex Ryan Phillippe/Foto: Irish Mirror

Reese Witherspoon reaccionó al comentario sobre dinero de Ryan Phillippe en los Oscar de 2002, y no era fanática del comentario pasivo agresivo de su exmarido sobre que ella ganaba más que él.

Para aquellos que no lo recuerdan, Witherspoon y Phillippe, que estuvieron casados de 1999 a 2007, presentaron el premio al Mejor Maquillaje en la 74a edición de los Premios de la Academia en 2002. Después de anunciar los nominados, Witherspoon se dirigió a Phillippe y le preguntó si podía leer el ganador, a lo que su entonces esposo dijo: “Tú ganas más que yo. Adelante".

Se le preguntó a Witherspoon sobre el incómodo momento en el episodio del viernes 25 de diciembre del podcast "HFPA In Conversation", donde recordó lo "desconcertada" que se sentía por el comentario de Phillippe sobre su riqueza.

“Olvidé que eso pasó”, dijo. “Dijo eso, y no, no estaba escrito. No me dijo que iba a decir eso antes de que sucediera al aire. Entonces, estaba un poco desconcertado en el momento".

La estrella de Legally Blonde continuó diciendo que las "pocas mujeres: en Hollywood que ganan mucho dinero" a menudo son "avergonzadas por ello".

“A veces se espera que den más y hagan más y sean más para otros en la misma posición que tal vez no se espera una estrella de cine masculina”, dijo. Dicho esto, Witherspoon reconoció que "las normas de género han cambiado bastante" desde el comentario de su entonces esposo en los Oscar 2002.

El ex matrimonio entre Reese y Ryan se catapultó a la fama después de que protagonizaron la cinta "juegos Sexuales", aunque la pareja se separó en 2007/Foto: Pop Sugar UK

Reese Witherspoon le enseñó a su hija nunca sentirse mal por ganar más que un hombre

La estrella de Big Little Lies continuó compartiendo una historia sobre cómo ella y la hija de Phillippe, Ava, ahora de 21 años, se "avergonzaron" en segundo grado cuando un compañero de clase le dijo que su madre era una de las actrices mejor pagadas de Hollywood.

“Le dije: 'Nunca te sientas avergonzada de que una mujer gane dinero'”, recuerda Witherspoon haberle dicho a Ava.

“Hay mujeres en todo el mundo que no tienen la oportunidad, ni la educación, ni la capacidad de ganar dinero… Cuantas más mujeres que ganen más dinero darán más dinero, se ocuparán de sus sociedades, se ocuparán de sus comunidades, harán más con ese dinero", declaró la actriz.

Ella continuó: "Así que nunca te sientas mal porque tu mamá gana dinero, y nunca te sientas mal si tú ganas dinero, y no te sientas avergonzada o avergonzado si es más que tu pareja".

Junto con Ava, Ryan Phillippe y Reese Witherspoon también comparten a su hijo Deacon, de 17 años. Tras su divorcio de Phillippe, Witherspoon se casó con el agente de talentos Jim Toth en 2011. Los dos tienen un hijo, Tennesse, que ahora tiene 8 años. Phillippe, por su parte, también es padre de su hija Kai, de 9 años, con su ex novia Alexis Knapp.

¿Crees que Ryan Phillippe estaba celoso de que Reese Witherspoon ganara más dinero que él?

