Reese Witherspoon confiesa que no le tiene miedo a la muerte/Foto: Global News

La conocida estrella de Hollywood, Reese Witherspoon, no teme a la muerte en absoluto, ya que cree en el "poder supremo". La actriz Reese reveló sus pensamientos sobre la muerte cuando la actriz Nicole Kidman recordó la vez que le dijo a Reese que siempre pensaba en la muerte.

Nicole Kidman y Reese se han vuelto amigas cercanas desde que trabajaron juntas en la serie "Big Little Lies"Foto: Vogue

Según informes de medios extranjeros, la actriz Kidman dijo a los medios: '¿Alguna vez piensas en morir, Reese? Porque lo pienso todo el tiempo" y su respuesta fue algo así como "No, no lo creo porque sé a dónde voy”. 'Reese no tiene miedo de todas estas cosas'.

La famosa actriz Witherspoon dijo en una entrevista con una publicación: “No le temo a la muerte porque sé que hay un paraíso. Estoy muy segura de que hay un poder supremo… No sé qué es, pero no tengo miedo de morir.”

Reese Witherspoon es muy religiosa

Witherspoon nació en Nueva Orleans, Lousiana, y se crió en Tennessee. Ella es episcopal y ha sido abierta sobre cómo la comunidad religiosa con la que creció dio forma a su vida.

Ella le dijo a People en 2009, según lo informado por el Daily Mail: “[Church] te saca de tu experiencia personal y la universaliza. Usted comprende que, sea lo que sea con lo que esté lidiando, alguien en esa habitación se ha ocupado de lo mismo o lo hará en el futuro. Todos estamos luchando por descubrir de qué se trata la vida, todos solo estamos buscando respuestas".

Se ha informado que Witherspoon todavía asiste a los servicios de la iglesia episcopal en Los Ángeles.

Parece que la muerte nunca fue una gran preocupación para Witherspoon. Sin embargo, ella ha admitido que, como muchas personas, tenía muchas preocupaciones sobre otras cosas cuando era más joven. A principios de este año, ella le dijo a ¡Hola! que ella está "pasando el mejor momento de mi vida", pero este no fue siempre el caso hace muchos años.

"Me siento mucho más centrada ahora, en comparación con cuando era más joven", dijo, según Telagana Today. “Solía estar preocupado todo el tiempo y preocupado por:‘ ¿Soy una buena actriz? ¿La gente me toma en serio? ¿Soy divertida? ¿No soy graciosa? "Ahora, estoy tranquilo", reveló Reese.