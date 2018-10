Reeditan el libro que habla acerca de la vida de Luis Miguel y sus secretos… conócelo

Como ya sabemos, el querido y misterioso Luis Miguel, siempre ha sido el objetivo perfecto de todos los reporteros, ya que este siempre ha mantenido en un misterio total, hasta el estreno de su bioserie en Netflix, acerca de su vida personal y privada. Sin embargo, ese sigilo nunca ha sido impedimento para algunos reporteros y periodistas para dar con el objetivo de indagar y encontrar algún secreto o información útil que puedan sacar a la luz. Tal es el caso de la periodista Claudia de Icaza, quien tiene toda una historia con el intérprete que decidió sacar a la luz.

Claudia de Icaza

Claudia de Icaza revela muchos secretos del cantante en su nuevo libro

La periodista Claudia de Icaza lanzo su libro titulado ‘El Gran Solitario’ en 1994, el cual habla de la vida del famoso cantante. No obstante a ello, De Icaza ha decidido reeditarlo, pero en esta ocasión “corregido y aumentado”, pues después del episodio número nueve de ‘Luis Miguel, la serie’, donde describen a Claudia como una periodista sin escrúpulos ni limites, esta se ha atrevido a hablar más del intérprete. Problemas como el supuesto consumo de drogas, el hecho de que el cantante se haya negado a recurrir a terapia psicológica y sus problemas de audición, entre otros, son algunos de los temas que Claudia de Icaza se atreve a abordar ahora que el cantante abrió su vida públicamente.

Cabe recordar que De Icaza, fue demandada por Luis Miguel, debido al lanzamiento del libro, litis que duro 3 años en los cuales fue perseguida y acosada por el cantante. Es por ello que De Icaza asegura que ahora sí va a hablar de muchas cosas que prefirió omitir en 1994, pues ya no le importa que la vuelvan a demandar. Tal es el caso de una sobredosis que enfrentó el cantante.

“Yo sé muchas cosas de Luis Miguel, como que tuvo un pasón cañón y... lo sacaban de un hospital en Las Vegas, Nevada, pero ahora lo digo. Claudia de Icaza va a hablar fuerte después de que no habló fuerte en el libro. Si me demandaron, ya da igual”, afirmó.

Problemas psicológicos



De Icaza también ahora se atreve a decir que a Luis Miguel le urge un psicólogo, pues a lo largo de su vida ha atravesado por situaciones muy dolorosas y difíciles que deben se atendidas por un especialista.

“Necesita ir a un psicólogo, nunca ha ido con un psiquiatra. Alguien me dijo '¿Cómo es que está vivo después de tanta cosa que pasó?'. Él ha pasado por cosas muy, pero muy fuertes”, aseguró.

La pérdida de la audición

Icaza aseguró a una revista de circulación nacional que no odia a Mickey, pero le angustia su descuido: “Me da cosa que no se preocupe por él mismo, de su vida; ya está arañando los 50 y se ve de más edad. Ya no es por él, por sus hijos.

“Desgraciadamente le queda poco tiempo de carrera, porque tiene un problema muy severo en el oído, se está volviendo loco sobre el escenario porque tiene un zumbido de por vida. Tiene una voz extraordinaria, pero ha comenzado a tener mala afinación… Él se ocupó siempre de esos detalles porque ha sido muy perfeccioniste, pero hoy ya está perdido en un escenario por la cuestión de su oído”.

Claudia de Icaza asegura que la temporada 2 de Luis Miguel, la serie debe incluir los siguientes temas: el paradero de su hermano Sergio, la relación con su hija Michelle y el romance que mantuvo con Aracely Arámbula.

“Sabemos que (Michelle) es su hija, pero no si la reconoció o no. También la historia con Aracely Arámbula es interesante, porque Luis Miguel la elige para ser madre de sus hijos y luego nomás ocurre que ella no era la pareja que quería, ni tampoco los hijos que él quería. En la segunda (temporada) no puede serlo (víctima). (La serie) dará un giro porque tiene que ser el victimario; de lo contrario, no me explico qué hará cuando hable de Aracely Arámbula y sus hijos, de Michelle y las tantas veces que la negó. Y que ella haya logrado llegar a su papá y que a él le conviniera más, en vez de estar jugando con sus hijos, irse con su hija a echar la copa en un yate”, añadió.

Al parecer esta contienda entre el cantante y de Icaza apenas va empezando. Esperemos que esto no sea el inicio de una guerra sin cuartel.