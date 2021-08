Redes destrozan a Pol Granch de Élite por ridiculizar a su ex novia en público

Pol Granch, quien interpreta a Phillipe Florian Von Triesenberg en la serie ‘Élite’ de Netflix, fue denunciado en redes sociales por haber ridiculizado a su ex novia, Natalia Lacunza, durante una presentación en vivo.

Fue a través de TikTok donde una usuaria compartió el clip en el que el cantante y actor parece burlarse de su novia.

Cabe señalar que no es la primera vez que se acusa de misógino a Pol Granch, que saltó a la fama por su notable participación en el programa Factor X de la televisión española en 2017, y con el tiempo fue ganando popularidad hasta ser anunciado como parte del elenco de Élite.

Pol Granch ridiculiza públicamente a su novia

Granch en Élite.

La cuenta de Twitter @tengoqdecirq difundió el video que pronto se hizo viral en redes sociales y que le ha valido una ola de críticas a Granch, esto debido a que imitó de manera burlesca a Natalia Lacunza en la parte de la canción “En llamas” que lanzaron juntos en 2020.

“Esta es la clase de persona a la que escucháis, intentando ridiculizar a Natalia Lacunza, quien no necesita hacer el ridículo para seguir vendiendo entradas, qué mala memoria tiene este chico”, se lee en el tuit, que viene acompañado del video original compartido en TikTok.

Las burlas de Pol Granch a su ex no pasaron inadvertidas en redes sociales, donde rápidamente se hizo tendencia el nombre del actor, a quien los usuarios señalaron de ser un insoportable abusivo con su ex.

Pol Granch y Natalia Lacunza

La ex pareja lanzó junta "En llamas" con Sony Music.

Después de que el video recorriera el Internet, Natalia respondió de manera muy exacta a su ex pareja. La joven fue tajante, directa y sin mencionar a Pol escribió en su cuenta de Twitter:

“A veces el sentido del ridículo es importante creo”, escribió Natalia Lacunza haciendo clara alusión a los movimientos con los que Granch intentó burlarse de ella durante su concierto. Qué barbaridad. La Verdad Noticias.

