“Red”, el álbum que Taylor Swift escribió sobre “peor novio”, Jake Gyllenhaal

Se cree que gran parte del cuarto álbum de estudio de Taylor Swift, "Red" trata sobre su fugaz romance con el actor, Jake Gyllenhaal, que fracasó en diciembre del año 2011.

Si bien la cantante de country nunca ha revelado sus fuentes de inspiración para cada canción, tampoco ha negado que el actor inspiró una serie de temas musicales que aparecen en su disco multiplatino.

Se cree ampliamente que Jake Gyllenhaal es la persona sobre la que Taylor Swift canta en el primer sencillo de su álbum, "We Are Never Ever Getting Back Together".

Así reaccionó Jake Gyllenhaala "Red"

En una entrevista con la revista, "Nueva York", Taylor Swift dijo que uno de sus ex-novios se acercó a ella después de escuchar a "Red", y es probable que esa persona sea el actor de "Spider-Man: Far From Home", Jake Gyllenhaal.

“Me dijo, 'Acabo de escuchar el álbum y fue una experiencia realmente agridulce para mí. Fue como revisar un álbum de fotos'. Eso estuvo bien. Mejor que, como, los e-mails locos y despotricados que recibí de este tipo".

Jake Gyllenhaal podría ser la inspiración de canciones como "All too Well" en "Red"

Aunque su relación duró apenas dos meses, y no terminó en los mejores términos, Taylor Swift dice que está agradecida de que el hombre en cuestión (posiblemente Jake Gyllenhaal) haya respondido positivamente a sus letras en "Red".

"Es una forma mucho más madura de ver un amor que fue maravilloso hasta que fue terrible, y ambas personas resultaron heridas, pero una de esas personas resultó ser compositora", explicó Taylor Swift,"Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No me escribiste en Wikipedia antes de llamarme [para una cita]?".

Taylor Swift, cuyos otros ex famosos incluyen a Joe Jonas, John Mayer, Connor Kennedy y Harry Styles, aclara que solo escribe "canciones sobre el amor loco".

"Si tengo dos citas con un chico y no hacemos clic, no escribiré una canción sobre eso", dice.

Te puede interesar: Taylor Swift: Desde Joe Jonas hasta Joe Alwyn; todos los romances de la cantante

¿Cuál es tu canción favorita de "Red?, ¿Crees que realmente Jake Gyllenhaal haya sido la inspiración de Taylor Swift para dicho álbum? Dinos en los comentarios.