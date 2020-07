Red Velvet: Irene & Seulgi SUPERARON a Blackpink con el tema “Monster”/Foto: K-Popin

El episodio del 17 de julio de "Music Bank" de KBS enfrentaron a "How You Like That" de BLACKPINK contra "Monster" de Irene y Seulgi, miembros de Red Velvet. Para la sorpresa de los fans, Irene y Seulgi de Red Velvet se llevaron la victoria con un total de 6,467 puntos a los 4,810 puntos de BLACKPINK, lo que la convierte en su primera victoria para "Monster".

¡Felicitaciones a Red Velvet: Irene & Seulgi por ganar hoy! Mira el anuncio del ganador y su presentación de "Monster" a continuación:

El episodio también marcó el final de los Golden Child Bomin y Shin Yeeun en su tiempo como MCs. Shin Ye Eun lloró cuando dijo: "Estoy triste de que los fanáticos no puedan estar aquí en este momento" y "Es difícil expresar con palabras lo valioso que ha sido el año pasado para mí. Estoy muy agradecido." Bomin también dijo: "Gracias a todos los que nos cuidaron".

Les hicieron un video especial y Yeun re estaba a punto de llorar���� Bomin ahí de fuerte no más, IGUAL AAHHH������ ADIÓS BOMIN MC ����@GoldenChild pic.twitter.com/GsNnSudejf — 이도나��||9loryUS����||Heng:Garæ||GO生 (@Linauk_lee) July 17, 2020

“Monster” de las integrantes de Red Velvet cuenta hasta el momento con más de 29 millones de reproducciones y más de 2 millones de likes en Youtube. Mientras que “How You Like That” de Blackpink ha recolectado más de 300 millones de vistas y más de 13 millones de “me gusta”.

Presentaciones de Music Bank

Otras de las actuaciones que también destacaron fueron 3YE, AB6IX , aweek, D1CE, DONGKIZ I: KAN, SF9 , TOO, VERIVERY, Woodz (Cho Seung Youn), XRO, Golden Child, Luna Xion, GFriend, Weeekly, UP10TION: Lee Jin Hyuk, Giant Pink, Jeong Sewoon y Teen Top.

Las chicas de BP Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé no estuvieron presentes durante el episodio de Music Bank, sin embargo sus fans estuvieron muy atentos del lugar que ocuparía "How You Like That"/Foto: El Independiente

¡Mira las actuaciones a continuación!

AWEEK - "1.4.3"

3YE - "Yessir"

Weekly - "Tag Me (@Me)"

Moon Xion - "Mr. Lonely"

XRO - "Welcome to my jungle"

TOO - "Count 1, 2"

D1CE - "Draw You"

DONGKIZ I: KAN - "Y.O.U"

AB6IX - "The Answer"

VERIVERY - "Thunder"

Giant Pink - "Burn Out"

Jeong Sewoon - "Say Yes"

Lee Jin Hyuk - "Bedlam"

WOODZ - "Love Me Harder"

SF9 - "Summer Breeze"

Golden Child - "OMG" + "One (Lucid Dream)"

GFRIEND - "Apple"

También te puede interesar: K-Pop: Red Velvet rompe récord en la televisión coreana con Psycho

Teen Top - "Crazy"