Recupera 'Eso' su posición en taquilla AFP / La Verdad Noticias. El film de horror "Eso" retomó la primera posición de la taquilla norteamericana en el momento en que Estados Unidos entra en la estación de Halloween, según las cifras provisionales presentadas hoy por la firma especializada Exhibitor Relations. "Eso", basado en el célebre libro de Stephen King, ha recaudado 291.1 millones de dólares desde su salida hace un mes. La nueva película de Tom Cruise "Barry Seal: Solo en América" se encuentra en segunda posición en su primer fin de semana en cartelera. Este filme de Doug Liman, inspirado en la verdadera historia de un piloto y traficante de droga reclutado por la CIA, generó 17 millones de dólares entre el viernes y el domingo en Estados Unidos y Canadá. La película de acción "Kingsman: El Círculo Dorado", que encabezaba la taquilla la semana pasada, desciende al tercer puesto con 66.7 millones recaudados desde su estreno. Se adelanta a "Lego Ninjago: La película", el nuevo episodio de la saga Lego con 35.5 millones de dólares recaudados. Un nuevo estreno, el remake "Flatliners", en el que unos estudiantes de medicina intentan hallar si hay vida después de la muerte conduciendo experimentos que causan experiencias cercanas a la muerte, se apodera de la quinta plaza y genera 6.7 millones de dólares. Cierran el top 10: 6 - "La batalla de los sexos" (3.4 millones, 4 millones en total) 7 - "Asesino: Misión Venganza" (3.3 millones, 31 millones en tres semanas) 8 - "Home Again" (1.7 millones, 25.1 millones en cuatro semanas). 9 - "Til Death Do Us Part" (1.5 millones, estreno) 10 - "¡Madre!" (1.4 millones, 16.3 millones en tres semanas)

Te puede interesar