¿Recuerdas el famosos ‘veo que todavía me extrañas’ para Belinda?

‘veo que todavía me extrañas’ para Belinda

Como olvidar escándalo de hace ya varios años que se desató en Twitter luego de que el futbolista mexicano Giovani dos Santos, mencionara a su exnovia Belinda en un tuit donde le dedicó unas polémicas palabras a la cantante: ‘Veo que todavía me extrañas’.

Para muchos fue el escándalo del año, pero para los fans de Belinda fue una humillación para la cantante que le contestaran

.

Belinda y su ex novio Giovanni Dos Santos se pelearon en Twitter por un video donde el futbolista aparece borracho en compañía de una mujer, pleito de donde salió la memorable frase "veo que todavía me extrañas".

En2014 supuestamente Belinda dio retuit a un mensaje que incluía un enlace a un video de YouTube, en donde aparece su expareja Giovani Dos Santos con otra mujer.

Al futbolista Giovani Dos Santos no le agradó el chistesito de Belinda y le contestó, y es ahí donde empieza la pelea favorita de muchos.

Giovani Dos Santos :“Es fácil equivocarse en la vida, pero no se vale querer sacar provecho de un video viejo, siempre he sido un caballero contigo.QDTB”.

Belinda: “@OficialGio no se si es actual o viejo pero no me lo han dejado de mandar esta por todos lados, mas bien cuidate de las personas con las que estas lo unico que siento es una profunda tristeza. Espero que te la sigas pasando igual de bien como se ve Bendiciones”

La estocada final de Giovani Dos Santos: “...Veo que todavía me extrañas...”.

Belinda: "Felices los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor " Borges. Bendiciones”, finalizó la mexicana.