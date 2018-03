¿Recuerdas el escándalo del exmarido de Jenni Rivera que violo a sus hijas y cuñada?

'Trino' fue el primer marido de Jenni Rivera, el hombre que abusó durante mucho tiempo de sus propias hijas y de Rosie su cuñada menor.

Jenni Rivera recibió en 1992 el golpe más duro en toda su vida, cuando enteró que su primer marido ‘Trino’ abusó sexualmente por mucho tiempo de sus dos hijas y su hermana menor.

'Chiquis' Rivera y Jacqueline Rivera, y también de su hermana menor Rosie Rivera, fueron víctimas de los abusos sexuales de Trino Marín.

Jenni Rivera levantó una denuncia en contra de Trinidad Marín para que la ley hiciera justicia pero desafortunadamente su expareja logró huir y estuvo prófugo durante 9 años, hasta que lograron detenerlo en 2006.

Jenni Rivera vivió un tormentoso juicio en la corte de Long Beach, California que removió dramáticos momentos del pasado, sobre todo para Rosie y 'Chiquis' Rivera, por disposiciones del juez Trino Marin fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 1 millón de dólares.

La familia Rivera enardeció cuando se dio a conocer la decisión de dejar en libertad a Trino Marin, debido a que temían que huyera a México.

El hijo menor de 'Trino' y Jenni Riera se enojó tanto al ver a su progenitor libre y burlándose de su tío Lupillo Rivera que se le fue a los golpes, haciendo un escándalo en la corte.

Fue con el paso de varios meses que el juez declaró culpable a José Trinidad Marín de cargos como pederastia y evasión de la justicia, sumando su sentencia 31 años en prisión.

La defensa de Trino Marin en dos ocasiones ha pedido que se le reduzca la condena y salir con libertad bajo fianza por buen comportamiento, sin embargo el juez se lo ha negado, situación que tranquiliza a la familia de Jenni Rivera.

Rosie Rivera recordó que tenía 8 años cuando luego de una pelea de su hermana con su esposo, Trino Marín, él aprovechó que lo dejó solo con ella para iniciar la primera de muchas violaciones.

Jenni Rivera se había separado de su esposo Trino Marin y estaba embarazada de otra hija de su nueva pareja, cuando se enteró de las violaciones de su pareja a sus hijas ‘Chiquis’ Rivera, Jackie y hermana.

“Ella vio algo en mis ojos y me dijo ‘hermana alguien te está haciendo daño’ yo sólo contestaba sí o no a sus preguntas. Cuando me comentó que si los abusos eran sexuales le respondí sí, y empezó a nombrar a personas de la industria (de la música) a amigos sin imaginarse que era alguien de nuestra familia. Entonces preguntó si era su padre o uno de sus hermanos, y dije ‘nunca, es alguien muy cercano a ti’. Entonces supo que era Trino. Ella se arrodilló y gritaba tan fuerte que mi familia que vivía al frente de la casa los escuchó y llegaron mis hermanos. Cuando les dije que él abusaba también de Chiquis, la mandaron a buscar. Mis hermanos y Jenni estaban como locos diciendo que lo iban a matar.