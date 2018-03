¿Recuerdas a las T.A.T.U? Así lucen ahora...

Los milenial seguro recuerdan a este par de chicas que llegaron al máximo de su fama con el éxito 'All the things she said'. El inicio del milenio estuvo marcado por varios hitos a nivel mundial, en cuanto a la música hay una lista extensa de relevancias que marcaron una tendencia. Una de esas tendencias la impusieron las chicas rusas de T.A.T.U., quienes con su estilo musical, de vestir y de actuar sobre el escenario revolucionaron la época. Ahora, 16 años después de haberse convertido en una sensación mundial, T.A.T.U., ya no existe como agrupación, pero sus integrantes, Julia Volkova y Lena Katina continúan con sus carreras como solistas. Las hermosas rusas eran el amor imposible de muchos adolescentes y ahora conservan la belleza y talento que las llevó a ser reconocidas en todos los rincones del planeta. La apariencia de las cantantes cambió, se ven maduras y en su clímax. Pero una de ellas, Julia Volkova, recibe críticas de sus seguidores quienes sostienen que se le pasó un poco la mano con el botox. Así es cómo luce Lena Katina en la actualidad.