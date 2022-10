¿Recuerdas a Toñita de la Academia? Así luce actualmente

Toñita, Antonia Salazar Zamora se dio a conocer al lado de talentos como Yahir, Víctor García, Nadia y Yuridia, se ganó la simpatía del público por su carácter desparpajado y bromista, además de su talento vocal en el escenario.

Cobijados bajo la empresa, al término del reality, los ex académicos realizaron extensas y bien remuneradas giras de conciertos, además algunos aparecieron en otras producciones esporádicamente, como telenovelas y programas de revista que les seguían dando proyección ante el público durante algunos años.

A la distancia de su pasado en TV Azteca, donde participó en programas como Desafío de estrellas y en la gira de la Primera generación, la originaria de Tantoyuca, Veracruz, contó cómo fue su llegada a la empresa Televisa, competencia directa de la casa que la lanzó y donde actualmente forma parte de los participantes de Las estrellas bailan en Hoy.

Toñita regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy

“Algunas personas dirán que soy malagradecida, no, al contrario, me quedé ahí (en TV Azteca) a pesar de que no tenía contrato, me llamaban, iba y estaba ahí aunque no hubiera un solo pago de sueldo, eso es amor a la casa que te dio la oportunidad, pero la gente tiene que entender que tenemos que volar, crecer, buscar y tocar puertas”, contó.

Al verse sin oportunidades ni castings en el emporio de Ricardo Salinas Pliego, Toñita fue desarrollando su carrera como artista independiente al lanzar discos en los géneros de balada tropical y norteño, así como presentándose en vivo; al tiempo comenzó a buscar oportunidades y encontró una en la televisión de Jalisco, donde hizo sus pininos en la conducción poco antes de que estallara la pandemia.

“En Televisa me dieron la oportunidad en 2019, en Televisa Guadalajara en el programa de La sorda y ahí empecé a hacer mi caminito, me decían ‘no, eres una malagradecida si allá te dieron la oportunidad’…Si allá no me están dando trabajo y acá sí, yo no voy a decir que no, entonces desde ahí empezó mi caminito”, recordó.

¿Con quién bailará Toñita?

Tony Garza será la pareja de Antonia Salazar Zamora en esta nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2022.

