¿Recuerdas a The Cheetah Girls? Así luce el elenco actualmente/Foto: MTV

Si bien todos los buenos fanáticos de las películas originales de Disney Channel saben que la empoderadora franquicia de películas musicales protagonizada por Raven-Symoné, Adrienne Bailon, Kiely Williams y Sabrina Bryan como las mejores amigas convertidas en estrellas del pop, puede ser una sorpresa saber que la hermana menor de Beyoncé estuvo a punto de causar un gran revuelo como Aquanetta "Aqua" Walker.

Como Sabrina le dijo a International Business Times en 2018, "Las audiciones fueron largas. Audicionaron a cientos de chicas para los cuatro papeles ... Fui a un par de devoluciones de llamada más, y luego la última y en última devolución de llamada, tenían a Raven allí. La estaban llevando como Galleria. Y Adrienne entró, y yo era fan de 3LW... Raven, lo sabía.”

Sabrina continuó: “Ya había escuchado conversaciones sobre That's So Raven. Ya había visto algunas de las convocatorias de audiciones. Entonces, sabía que ese programa estaba siendo filmado. Entonces, eso no fue una sorpresa. Pero también, Solange Knowles estaba allí. Y originalmente fue contratada como Aqua".

Como la productora ejecutiva Debra Martin Chase dijo al medio, una fecha de lanzamiento adelantada para el álbum debut de Solange, Solo Star, lanzado por primera vez en Japón en diciembre de 2002 antes de llegar a Estados Unidos en enero de 2003, dejó a su padre/ manager Mathew Knowles preocupado por el estrés de la promoción. tareas además de filmar una película, lo que llevó a Solange a retirarse del proyecto.

Esa decisión, por supuesto, allanó el camino para que Kiely se uniera a su compañera de grupo 3LW en la película. Mientras reflexionamos sobre lo que podría haber sido cuando The Cheetah Girls celebra su 17 aniversario el 15 de agosto, pensamos en echar un vistazo a lo que el elenco real ha estado haciendo desde que se abrieron paso en el salón de la fama de DCOM.

Elenco de The Cheetah Girls

Raven-Symoné

Ya era una estrella de Disney Channel cuando hizo su debut como Galleria Garibaldi, gracias al estreno de That's So Raven siete meses antes, Raven solo regresaría para la primera secuela de la película en 2006, optando por ausentarse en The Cheetah Girls: One World de 2008. (Su ausencia fue explicada por la reubicación de Galleria a Inglaterra para la universidad).

Raven en la actualidad tiene 34 años y se sigue desempeñando como cantante, actriz, diseñadora y compositora/Foto: E! Online

Después de que That's So Raven salió del aire en 2008, pasó a protagonizar la efímera serie de ABC Family State of Georgia en 2011; se unió a The View como coanfitriona oficial de 2015 a 2016 después de frecuentes apariciones como presentadora invitada; comenzó a aparecer en Black-ish en 2015 como Rhonda, hermana de Anthony Anderson's Dre; y regresó a Disney Channel en 2017 como productora ejecutiva y protagonista de la secuela de la serie That's So Raven, Raven's Home.

Ya es una artista consumada con dos álbumes a su nombre, desde entonces lanzó dos álbumes de estudio en solitario más y, más recientemente, un trío de EP. Después de salir con la actriz y modelo Az-Marie Livingston de 2012 a 2015, Raven se casó con Miranda Maday en junio de 2020.

Adrienne Bailon

Aunque interpretar a Chanel Simmons no fue el debut como actriz de la cantante de 3LW, sería un episodio de 2001 de la serie Taina de Nickelodeon, fue el papel decisivo que llevó a apariciones en largometrajes (Coach Carter, I'm in Love with a Church Girl), Películas para televisión (Lovestruck: The Musical) y dos películas más de Cheetah Girls.

Después de que una relación con Rob Kardashian de 2007 a 2009 llevó a un puñado de apariciones en Keeping Up with the Kardashians, Adrienne siguió el camino de los reality shows, protagonizando Empire Girls de 2012 y presentando la breve serie de competencia de 2014 Nail'd It.

Adrienne de 36 años ahora es una cantante, actriz y presentadora de televisión. La estrella de ascendencia puertorriqueña y ecuatoriana sigue conquistando la televisión estadounidense/Foto: E! Online

En 2013, comenzó su trabajo actual como copresentadora de The Real. También compitió en la segunda temporada de The Masked Singer en el 2019, quedando en tercer lugar como Flamingo. Después de que 3LW se disolvió en 2007 y The Cheetah Girls se separaron en 2008, Adrienne se tomó su tiempo para trabajar en un álbum en solitario, y finalmente lanzó New Tradiciones en 2017.

Después de salir con Rob, estuvo brevemente comprometida con su novio de seis años, el ejecutivo de Roc Nation, Lenny Santiago, en 2015. Casi un año después de cancelarlo, ella y el músico Israel Houghton anunciaron su compromiso. Se casaron en noviembre de 2016.

Kiely Williams

Después de decir adiós a Aquanetta Walker en 2008 con la disolución de The Cheetah Girls, Kiely hizo su debut en el cine en Anna Faris 'The House Bunny’, lanzado ese mismo año. Desde entonces, ha aparecido en las películas Elle: A Modern Cinderella Tale y Stomp the Yard: Homecoming.

Kiely sigue estando en el mundo de la actuación y la música. Sin embargo, hace poco la artista de 34 años reveló fuertes declaraciones contra su ex compañera Adrienne donde dijo que era nunca fue su amiga verdadera/Foto: E! Online

Ha lanzado un puñado de sencillos en solitario a lo largo de los años, mientras que también coprotagoniza un trío de series web con su compañera Cheetah Girl, Sabrina Bryan. En diciembre de 2016, se casó con Brandon "BJ" Cox con Sabrina como dama de honor. La pareja le dio la bienvenida a su hija Rowan en marzo de 2018.

Sabrina Bryan

Desde que hizo su gran avance como Dorinda Thomas, Sabrina ha competido en Dancing With the Stars dos veces, una en 2007 y nuevamente en la temporada 15, donde fue eliminada sorprendentemente temprano en ambas ocasiones a pesar de recibir altas puntuaciones de los jueces.

Sabrina, la actriz y cantante de ascendencia hispanoamericana aún mantiene una amistad cercana con Kiely/Foto: E! Online

También lanzó un par de DVD de ejercicios (Byou y Byou 2) y coprotagonizó un trío de series web que la reunieron con Kiely Williams. En 2008, se convirtió en autora después de lanzar el libro Princess of Gossip con la coguionista Julia DeVillers. En octubre del 2018, se casó con su novio de toda la vida, Jordan Lundberg. La pareja espera a su primer bebpe, una hija, para septiembre de 2020.

Lynn Whitfield

Después de interpretar a Dorothea, la madre de Galleria, en The Cheetah Girls y The Cheetah Girls 2, la actriz ganadora de premios Emmy y NAACP Image pasó a aparecer en varias películas, incluyendo Family Reunion y The Women de Madea, así como en programas de televisión como How to Get Away With Murder, Mistresses and The Resident. Desde 2016, ha protagonizado la serie original de OWN Greenleaf, que concluyó su carrera de cinco temporadas el 11 de agosto.

Lynn continúa su carrera en la actuación de cine y televisión, en la actualidad tiene 67 años y ha recibido diversos premios y reconocimientos/Foto: E! Online

Lori Anne Alter

Desde que interpretó a la madre de Chanel, Juanita Simmons, tanto en The Cheetah Girls como en The Cheetah Girls 2, Lori apareció en la película de terror de 2012 House at the End of the Street mientras aparecía en series canadienses como Degrassi: The Next Generation, Kenny vs Spenny, Siendo Erica y Private Eyes.

Lori Anne decidió alejarse un poco del espectáculo para dedicarse a su familia/Foto: E! Online

Después de casarse con William Laurin días antes del estreno de The Cheetah Girls, recibió a dos niños cuyos nombres no se han hecho públicos.

Vince Corazza

Después de interpretar al villano productor de discos Jackal Johnson, el actor canadiense hizo apariciones especiales en programas como 24, NYPD Blue, Entourage y CSI, al tiempo que prestó su voz para la serie animada Braceface y varios videojuegos.

Vince actualmente tiene 47 años y es un actor canadiense conocido por su personaje en la serie Braceface/Foto: E! Online

Kyle Schmid

Desde que interpretó al interés amoroso de Galleria, Derek, Kyle ha aparecido en películas como The Sisterhood of the Travelling Pants y The Covenant; Películas para televisión como Cyber Seduction: His Secret Life y Patsy & Loretta; y programas de televisión como CSI: Miami y Arrow. Aparte de las apariciones especiales, ha aparecido en los programas de televisión Copper, Six y The I-Land.

Kyle a sus 36 años sigue destacando en el mundo de la televisión con diversos papeles que lo han llevado incluso a tener nominaciones importantes/Foto: E! Online

Ennis Esmer

Desde que apareció como comediante en la película, Ennis ha protagonizado los programas The Listener, Red Oaks y Blindspot , mientras que recurre a Dark Matter, Private Eyes y Schitt's Creek. También apareció en las películas Welcome to Mooseport, The Rocker y Clara.

Ennis a sus 41 años ha destacado en su carrera actoral, especialmente después de protagonizar la serie The Listener/Foto: E! Online

Kim Roberts

Después de interpretar a la madre adoptiva de Dorinda, la Sra. Bosco, Kim ha aparecido en películas como Dawn of the Dead, Saw III, Saw IV y Carrie; y programas de televisión que incluyen Suits, Schitt's Creek y The Handmaid's Tale.

Kim ha conseguido diversas apariciones actorales en varias películas reconocidas y también ha estado en programas de televisión/Foto: E! Online

También te puede interesar: Zac Efron REGRESA a Disney con el remake de "Tres hombres y un bebé"

Esta trilogía la puedes encontrar en Disney +. Ahora que ya conoces qué ocurrió con el elenco original de las películas de las Cheetah Girls, ¿Crees que algún día se reunirán para lanzar una canción especial? o ¿Te gustaría ver una nueva película de las 4 chicas?