¿Recuerdas a Mónica Murillo de Metroflog? Así luce ahora...

Agencias/Diario La Verdad Sonora.- Amigos milenial, han pasado diez años desde que el #metroflog era la moda en Internet. y si viviste esta época seguramente recuerdas a esta joven, una de las primeras personas que saltaron a la fama gracias a las redes sociales. Hace más de diez años había cientos y cientos de perfiles falsos de Mónica Murillo y seguramente muchos hasta creyeron que platicaban con ella en Hi5. La verdad es que si no tuviste a Mónica Murillo en tus antiguas redes sociales, no tuviste infancia. Tras once años, no es muy extraño el destino de la joven... ella se dedica al modelaje y a la conducción de un programa de televisión al norte de México, además se graduó como abogada de la Universidad de Sonora.