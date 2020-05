¿Recuerdas a Beck de Victorious? Así luce ahora Avan Jogia

Durante el año 2010 se llevó a cabo el estreno en Nickelodeon de la famosa y exitosa serie Victorious, la cual creció a cuatro temporadas debido a su gran popularidad, terminando hasta el año 2013 con 57 capítulos, en donde conocimos a la fantástica Tori Vega interpretada por Victoria Justice.

Beck de Victorious, así luce ahora

Otro de los famosos que brilló y se destacó con un increíble club de fans es Avan Jogia, el guapo joven que interpretó a Beck Oliver, quien en la serie era un estudiante de actuación en la escuela ficticia de Hollywood Arts, en donde conoce a la protagonista y junto a su grupo de amigos y su novia, tienen grandes aventuras.

Sin embargo muchas personas no saben qué ocurrió con Avan después del año 2013 en que Victorious llegó a su fin. El distinguido actor continuó con su carrera interpretando a Danny Desai en la conocida serie llamada Freeform Twisted hasta el año 2014. Posteriormente incursionó también en el cine.

Avan Jogia también ha sido presa de la prensa mundial por sus diferentes noviazgos, ya que durante el año 2011 comenzó a salir con la popular actriz Zoey Francis Thompson Deutch, famosa por Vampire Academy, sin embargu su relación llegó a su fin en el año 2016 y se conservó soltero hasta el 2019.

Avan Jogia en el amor

El año pasado Avan regresó al escándalo ya que se le comenzó a involucrar con la actriz Cleopatra Coleman quien interpretó a Erica en la serie The Last Man on Earth. Fueron vistos en varios eventos juntos lo cual desató el rumor de su romance aunque esto jamás fue confirmado por ninguno de ellos.

Sin duda alguna, Avan fue el primer crush de muchas chicas millennials que amaban verlo interpretar a Beck Oliver, así que si quieres saber más de él, siguelo en su cuenta de instagram la cual tiene más de 3 millones de seguidores. Puedes encontrarlo como jogia.