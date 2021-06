Recuerdan a Michael Jackson a 12 años de su muerte

Este 25 de junio se cumplen 12 años de la muerte de Michael Jackson el “Rey del Pop”, que dejó un legado de exitosas canciones y como era de esperarse, usuarios de redes sociales recordaron al cantante y compositor estadounidense con sus icónicos temas.

El también productor y actor perdió la vida el 25 de junio de 2009 a la edad de los 50 años, por una intoxicación y pese a su partida, el cantante sigue "vivo" en cada una de las canciones.

Recordemos que el cantante nacido en Indiana, Estados Unidos, el 29 de agosto de 1958 estuvo envuelto en un gran escándalo por abuso sexual, incluso fue filtrado un video de él comprando joyas a un niño a cambio de favores sexuales, sin embargo, en 2005 “El Rey del Pop” fue juzgado y absuelto de nuevas acusaciones al ser declaró inocente por el jurado.

¿Cómo fue la muerte de Michael Jackson?

Este 25 de junio se cumplen 12 años de su partida.

“El Rey del Pop” murió en Los Ángeles, California, por una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina, luego de sufrir un paro cardíaco.

Su muerte fue declarada como homicidio y meses después, su médico Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario.

Como dimos a conocer en su momento en La Verdad Noticias, Jackson tenía el cuerpo devastado por cirugías estéticas, por los medicamentos recetados y por una aparente batalla contra la anorexia, que a 12 años de su muerte no ha sido confirmada.

Michael Jackson canciones

El cantante dejó una larga lista de éxitos, sin embargo, fue Thriller su álbum más vendido y hasta la fecha el más escuchado. Este álbum tuvo ventas estimadas en 65 millones de copias en todo el mundo.

“El Rey del Pop” se convirtió en el primer artista en solitario en tener cuatro sencillos del mismo álbum dentro de los diez primeros puestos en Billboard Hot 100.

En 2018, la revista Billboard reveló que la canción más exitosa de toda la carrera de Michael fue el tema "Say say say" lanzado en 1983, una colaboración que hizo con Paul McCartney.

Otro de los temas que lideró las carteleras fue Thriller. El lanzamiento del videoclip que se transmitió por el canal MTV fue todo un éxito y captó la atención de todos los espectadores, no solos por los efectos y bailes, sino porque fue el primer video del cantante.

Y es que aunque han pasado 12 años, la muerte de Michael Jackson sigue siendo controversial tanto, que se recientemente se revelaron imágenes inéditas de la habitación en donde murió.

