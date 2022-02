Recrea el look de Roberto Palazuelos y luce como todo un mirrey

El mirrey más famoso de México, a la par de Luis Miguel, está de festejo ya que el pasado lunes 31 de enero, cumplió sus 55 años de edad, por lo que el look de Roberto Palazuelos ha sido sensacional.

Por ello en La Verdad Noticias te presentamos algunos tips para lucir similar a Palazuelos y mostrar más personalidad con la ayuda de la ropa adecuada.

Y es que para festejar cinco décadas y media el también conocido como “Diamante Negro” decidió derrochar estilo y pura elegancia. Y es que el empresario ahora se prepara para tener una campaña a gobernador.

Look de Roberto Palazuelos

Camisa básica de tono neutro es esencial para el look de Roberto Palazuelos .

Primero que se debe tener para el look de Roberto Palazuelos, es una camisa de manga larga la cual debe ser de tono neutro, es decir, blanca, negra o hasta en color azul cielo, misma que servirá como un básico para el guardarropa.

Esto porque se podrá combinar con un par de pantalones rectos los cuales te harán lucir elegante y fresco para cualquier situación, pero que al mismo tiempo dará el toque formal que requieren ciertos eventos, como a los que asiste Roberto Palazuelos por sus negocios.

Como último tips sobre las camisas, recuerda siempre desabotonar los primeros tres botones y lucir con mucho orgullo el pelo en pecho.

El segundo básico que se necesita para el look es tener una buena playera tipo polo.

Cualquier mirrey tendrá una playera estilo polo, la cual será en tonos neutros para que siempre puedas combinarla.

Este tipo de prendas son ideales para utilizar en eventos informales o hasta formales si te pones encima un suéter o un saco. Así que no lo pienses más y añade una a tu clóset, sobre todo porque estas piezas son bastante económicas.

Más tips para lucir el como Palazuelos

Los mocasines nunca pueden faltar.

Si hay un calzado característico de los mirreyes son los mocasines. Estos pueden ser de en piel, gamuza o lona, en especial este es un tipo de zapatos un clásico indispensable.

Los mocasines pueden ser utilizarlos con o sin accesorios, el más común es una pequeña cadena que va de extremo a extremo, pues brinda una clase de soporte extra.

Por último y para complementar el look de Roberto Palazuelos no pueden faltar los lentes de sol, ya que sea un día soleado o no, un mirrey siempre se caracteriza por utilizar lentes de sol. Incluso, muchas veces podrás verlos con este accesorio en lugares cerrados.

