Recordemos el día que Ana Bárbara hizo llorar a Daniel Bisogno en Ventaneando

Ana Bárbara es una reconocida cantante del género regional mexicano que cobró fama dentro del medio del espectáculo gracias al fuerte impacto que tuvo en la industria de la música y que con el paso de los años logró que el público de nuestro país la llamará “La Reina Grupera”.

En los últimos días Ana Bárbara se convirtió en la protagonista de una gran polémica ocurrida durante el último programa de La Academia pues la cantante sorprendió a los televidentes al reclamarle a Arturo López Gavito las duras críticas que realizó en contra de su sencillo “Lo Busqué”.

El impactante momento que Gavito y Ana Bárbara protagonizaron en el escenario de La Academia provocó que usuarios de las redes sociales decidieran mostrarle su apoyo a la cantante pues aseguraban que ella sólo estaba defendiendo su trabajo musical y eso era algo digno de admirarse.

Ana Bárbara encaró a Daniel Bisogno en Ventaneando

Pero esta no es la primera vez que Ana Bárbara responde a las duras críticas que recibe su persona pues debes de saber que hace 20 años la cantante protagonizó un polémico episodio cuando acudió a Ventaneando sólo para reclamarle a Daniel Bisogno, conductor del programa.

Todo ocurrió cuando Aurora Valle, quien en ese entonces trabajaba para Pati Chapoy, habló sobre las cirugías estéticas a la que Ana Bárbara se había sometido pero Daniel Bisogno llamó la atención al mencionar que la cantante parecía marciana debido a que tenía los ojos muy separados.

Ana Bárbara se enteró y pidió asistir al programa de Pati Chapoy para encarar a Daniel Bisogno y que este se disculpara públicamente por hacer esos despectivos comentarios e incluso solicitó a la producción que el conductor no estuviese presente mientras ella estaba siendo entrevistada.

“A ver si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. No tienes ni pantalones, psicológicamente estás mal. Tú ayer le causaste un dolor de cabeza. pero a tu madre le has de haber causado desde que naciste y vio a esta cucaracha”, expresó Ana Bárbara.

Tiempo después se dio a conocer que Daniel Bisogno se enojó mucho con la producción pues esta no le avisó para que iba Ana Barbara al programa y que su reacción provocó que él llore del coraje pues había sido obligado a darle a la cantante un ramo de flores como disculpa.

