Recordando la presentación pública de Mick Taylor con los Rolling Stones

Mick Taylor es unos de los guitarristas de blues más prestigiosos de Europa tanto por su trayectoria en solitario como por su paso por bandas como The Rolling Stones o John Mayall and the Bluesbreakers.

"Mick parecía tener una habilidad natural para entrar en el momento justo de las canciones", recordaría años después Keith Richards.

Mick Taylor tenía veinte años cuando un 13 de junio de 1969 se subió al escenario de Hyde Park, ante 250.000 personas, para dar su primer concierto como un Rolling Stone. Era el homenaje de la banda al malogrado Brian Jones y el debut de Taylor tras su paso, cuando tenía 17 años, por los Bluesbreakers de John Mayall.

Aquel fue el primer concierto de los Stones en dos años y el comienzo de una nueva etapa en la que el grupo inglés firmaría algunos de los mejores trabajos de su carrera.

El joven Taylor era una de las grandes promesas de la guitarra y su nombre empezaba a circular en los círculos del blues como el de un maestro en potencia. Poco después de su primera actuación junto a los Stones se convirtió en un miembro de pleno derecho y participó en la grabación, incluso en la composición, de los mejores discos que el grupo grabó durante los años setenta, incluidos los celebrados Sticky fingers y Exile on Main Street.

Taylor participaría en el disco en solitario de Richards y actuaría en varias ocasiones junto a sus viejos camaradas.

La incorporación de Taylor ayudó a pegar los cimientos del grupo en una etapa convulsa y tanto Jagger como Richards entendieron lo que el nuevo guitarrista podía aportar, su protagonismo en los siguientes trabajos resultaría incuestionable.

Un día, cansado de las exigencias de ser un Stone y de convivir entre los egos de Jagger y las adicciones de Richards, Mick Taylor dejó el grupo por sorpresa. La verdad es que Taylor nunca terminó de encajar en la banda y había decidido que probaría suerte en solitario apostando por una vida más tranquila y reposada.

Ricardo D. Pat