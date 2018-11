Recordamos al inmortal Jimi Hendrix, revolucionario de la guitarra eléctrica

La carrera musical de Jimi Hendrix fue relativamente breve. Sin embargo, su legado ha perdurado hasta nuestros días. En el Génesis del Rock no existe otro que pueda disputarle el sitio de honor como el más grande guitarrista de la historia.

Jimi Hendrix se transportó al Reino Unido, motivado por su manager Chas Chandler, ex bajista de The Animals. Entre 1966 y 1967, el trío que formó junto al bajista Noel Redding y el baterista Mitch Michell realizó una incendiaria gira que dejó a todos con la boca abierta. Cierto: Inglaterra era cuna de fabulosos guitarristas, pero Jimi era un genio adelantado a su tiempo, que había desarrollado una técnica inédita utilizando diversos efectos que convertían a su instrumento en una entidad propia, sobresaliendo la saturación del sonido en los amplificadores, y el uso del pedal wah-wah generando efectos sonoros.

Hendrix es por derecho propio una leyenda del rock mundial

Atrás habían quedado sus años formativos, en los que trabajó con artistas del soul y el rhythm and blues como B.B. King, Sam Cooke, Jackie Wilson y el dúo de Ike & Tina Turner, así como la formación en 1964 de su primer grupo.

Solamente grabó tres discos de estudio: ‘Are You Experienced’, editado el 12 de mayo de 1967, ‘Axis: Bold As Love’, lanzado en diciembre de 1967 y ‘Electric Ladyland’, liberado el 16 de octubre de 1968, todos bajo el nombre de The Jimi Hendrix Experience, siendo la mayoría de las canciones incluidas en ellos de su propia autoría.

Jimi Hendrix influyó en infinidad de músicos de diversas generaciones.

Mención aparte merecen muchos de ellos: ‘Purple Haze’, ‘The Wind Cries Mary’, ‘Manic Depression’, ‘Little Wing’, ‘Fire’, ‘Foxy Lady’, ‘Red House’, ‘Third Stone From the Sun’, ‘Spanish Castle Magic’ y tantas otras piezas innovadoras, espaciales, místicas, que logró registrar en aquellos años.

Su fama se acrecentó a su retorno a los Estados Unidos, con memorables actuaciones en los Festivales de Monterey (1967) y Woodstock (1970), en los que dejó constancia de su talento.

El Dios de la Guitarra Jimi Hendrix marcó una ruta de nuevos sonidos con la guitarra, influyendo en infinidad de músicos de diversas generaciones.

Un 18 de septiembre de 1970 fallecía un artista único en su género, capaz de transportar a las audiencias a un viaje sonoro nunca antes experimentado.

Ricardo D. Pat