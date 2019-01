Recordamos a George Martin, el gran genio de la música

Este hombre seguramente hubiera dejado huella por mérito propio. Sin embargo, el destino quiso que su vida se relacionara con la de cuatro jóvenes músicos llamados John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, ni más ni menos que los Beatles.

George Martin aparte de los Beatles, también trabajó con muchos talentosos artistas desde que empezó a producir discos para el sello Parlophone de EMI en 1950, realizando muchísimos discos para actores como Peter Sellers, Spike Milligan y Beyond The Fringe. Consiguió su primer número 1 con The Temperance Seven en 1961.

George Harrison, John Lennon y Paul McCartney en el estudio, ultimando detalles con su ‘sensei’ George Martin.

George Martin creyó en los Beatles cuando nadie más lo hizo, incluso cuando supo que habían sido rechazados por todas las compañías discográficas. Él fue quien les dio su primer contrato para grabar, produjo casi todas sus canciones, y colaboró en los arreglos de muchos de sus éxitos. Con excepción de la posproducción de Phil Spector en ‘Let It Be’, cada grabación, desde su primer sencillo – ‘Love Me Do’ – hasta Abbey Road, fue responsabilidad de Martin.

George Martin reconoció en diversas entrevistas que ‘Los Beatles son sólo una parte de mi vida; aunque, por supuesto, la más importante.’

Al trabajar en aquella maqueta vio algo especial, comenzando una relación que convertiría al grupo en la banda más exitosa del mundo. ‘He adoptado el papel de maestro de escuela y ellos son los niños traviesos a los que tuve que enderezar,’ dijo de los Beatles. ‘Más que nada, me gustaron como personas. Estaba convencido de que teníamos los ingredientes para hacer una banda de éxito. Me capturó su carisma. Simplemente me enamoré de ellos, tan maravillosamente involucrados,’ dijo Martin. ‘Love Me Do’ fue el primer single de la banda y alcanzó el número cuatro en las listas de éxitos en 1962.

George Martin aseguró que la inmortalidad nunca fue el objetivo de Los Beatles. ‘Hemos trabajado duro y simplemente intenté lo mejor que pude en ese momento,’ aseguró.

George Martin también interpretó algunos instrumentos en alguno de los discos de Los Beatles: principalmente un montón de teclados, un piano común, un piano que sonaba como un sintetizador clavecín, un órgano Hammond, sintetizadores, mellotrón, etcétera y, por supuesto, su contribución más notable fue el solo en ‘In My Life’.

Martin también compuso las bandas sonoras de las películas de los Beatles ‘A Hard Day’s Night’ – por la que ganó el Oscar – y ‘Yellow Submarine’, por la que recibió una nominación en 1970 al Grammy en la categoría de Mejor Banda Sonora para una Película o Programa de Televisión, candidatura que compartió con John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

George Martin murió el 8 de marzo del 2016, a los 90 años de edad cuando ya estaba retirado, pues se despidió de las grabaciones en 1998 con ‘In My Life’, una especie de ‘disco solista’ que era casi un resumen de sus notables años de carrera.

Ricardo D. Pat