Reconocido actor de Televisa es señalado de acoso sexual

Sergio Goyri es señalado de acoso sexual.

Los señalamientos de acoso sexual en el mundo del espectáculo siguen estando presentes, en está ocasión fue la actriz Paty Muñoz quién acusa a Sergio Goyri de acoso sexual.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que está no es la primera ocasión en la que Paty Muñoz habla del presunto acoso, sin embargo en busca de erradicar este tipo de acciones, la famosa revivió la denuncia pública.

Este no es el primer escándalo que enfrenta el actor, pues años atrás estuvo involucrado en una polémica al criticar a la actriz Yalitza Aparicio, misma que acaparó los chismes de la farándula.

¿Qué pasó con Sergio Goyri?

La actriz revela que fue acosada por Sergio Goyri.

En una reciente entrevista para el programa “De primera mano”, la actriz Paty Muñoz fue cuestionada sobre la posibilidad de denunciar legalmente a Sergio Goyri por el presuento acoso sexual que sufrio de su parte, aunque aseguró que no, reafirmó su acusación.

La actriz aseguró que se encontraba en el camerino de Sergio Goyri porque pensaba que le iba a ofrecer un proyecto de cine: “Me dijo ven que quiero hablar contigo, pero de haber sabido que eso iba a pasar, pues no voy”.

De igual forma Paty Muñoz contó que el primer actor intentó besarla a la fuerza y la quiso tocar, pero ella no se lo permitió.

Sobre si Sergio Goyri se disculpó con ella, Paty Muñoz habló de la actitud del actor en contra de sus compañeras, de lo cual se ha rumorado, desde su polémica declaración en contra de Yalitza Aparicio.

“Ese señor nunca ofrece disculpas, no ves cómo ofende a más compañeras del medio del espectáculo”.

¿Qué dijo Sergio Goyri de Yalitza Aparicio?

El actor de 63 años fue fuertemente criticado por una serie de declaraciones que dio en contra de Yalitza Aparicio, cuando fue nominada al Oscar, menospreciando su trabajo.

Aunque posteriormente se disculpó con la actriz, años más tarde volvió a arremeter contra Yalitza Aparicio durante una entrevista.

“Que utilicé un adjetivo calificativo que no debí haber mencionado, lo he reconocido siempre y por eso ofrecí disculpas. Pero en el otro término, de mi gusto, de lo que pienso. Yo digo: ¿Cómo es posible esto? Y ahí me voy a quedar porque sí, es lo que piensa la gente”

Hasta el momento el actor Sergio Goyri no ha dado declaraciones sobre las acusaciones de acoso sexual que enfrenta.

