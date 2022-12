¿Plagio? Eliminan Gatita de redes sociales y Bellakath llora desconsolada

En los últimos meses, Bellakath ha ganado gran popularidad tras el éxito Gatitta que se ha colocado de inmediato en el gusto del público y que la ha llevado a darse a conocer en su faceta como cantante.

Y es que Katherine Huerta se escucha en todos los lugares de México y su canción ha sido viralizada gracias a su uso en videos de TikTok.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la canción se convirtió en días pasados en la más escuchada de Spotify México, pero hoy la artista ha dado una lamentable noticia, pues afirmó que su canción fue robada.

Bellakath llora por el robo de Gatita

Fue en su cuenta de TikTok donde la cantante mexicana Katherine Huerta compartió un video en el que denuncia que este lunes recibió un correo en el que se le informa que una persona reclamó la canción y al instante fue eliminada de las plataformas como la red social china e Instagram.

“¿Tanto me odian? ¿No soportaron? La distribuidora sólo la borro, no me dieron la oportunidad de mostrar los registros. Estoy muy triste porque fue un trabajo que hice desde agosto, la canción salió en octubre (…) ‘Gatita’ es de México, de México para el mundo”,

Es por eso que la también intérprete de Lluvia de micheladas, aseguró que cuenta con los recursos necesarisvgos para probar que la canción es de su autoría en colaboración de Alexito MIx como productor, además de que está registrada en las intstituciones pertinentes por lo que no duda en iniciar una demanda millonaria.

Te puede interesar: Jacky Ramírez no descarta colaborar con Bellakath

Bellakath plagió Gatita

A pesar de argumentar que ella compuso la canción, varios internautas han dado a conocer que la bajada de la canción puede deberse a un caso de plagio de una canción de hace 10 años titulada El hueso de mi perra interpretada por Sou D AK ft LittleKey.

Bellakath es una joven de 23 años que ha despegado tras su canción Gatita

La canción data de 2012 y en ella se escucha un ritmo muy pareceido además de que las letras son demasiado parecido, por lo que no se descarta que la famosa pierda la batalla legal o que tenga que ceder a un porcentaje por los derechos de la canción.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en Instagram en