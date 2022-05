Receta para preparar mermelada de cereza y chía sin azúcar ¡Sabe deliciosa! Foto: recetastips.com

Si no puedes consumir azúcar, pero te encantan los postres, aquí te damos una receta ideal para darle un toque de dulzura de una forma más saludable, se trata de una receta de mermelada de cereza y chía, ¡te encantará!

En La Verdad Noticias te recordamos que esta preparación al ser casera no durará tanto como las industriales, de hecho, si la refrigeras bien dentro de un frasco podría tardar hasta dos semanas, pero no más, ya que no contiene aditivos ni conservadores.

Anteriormente te compartimos la receta fácil de waffles sin azúcar; sin embargo, ahora te diremos cómo puedes preparar un excelente acompañante para pan tostados y otros postres al que no te podrás resistir.

Mermelada de cereza y chía sin azúcar: receta

Receta de cereza y chía. Foto: comeviveviaja.com

Ingredientes:

250 gramos de cereza

Jugo de ½ limón

½ cucharada de endulzante líquido

2 cucharadas de semillas de chía

Preparación:

Lava y desinfecta las cerezas Retira la semilla de las cerezas Coloca el endulzante líquido, el jugo de limón y las cerezas en una cacerola Deja cocina a fuego bajo y por 15 minutos los ingredientes Pasado el tiempo retira de la estufa y añade la chía Revuelve muy bien la chía con la mezcla de cerezas Permite que el resultado repose por 15 minutos Coloca la mezcla final en un frasco hermético y refrigera

Conoce más recetas viendo el video Tarta de cerezas casera.

¿Qué beneficio tienen las cerezas?

A continuación, te damos un breve listado de sus beneficios:

Alivian y combaten el estreñimiento Controlan el nivel de azúcar en la sangre Mejoran el sistema inmune Disminuyen la acumulación de gases en los intestinos Reducen los malestares digestivos Calman y relajan el estado de ánimo

Conoce más recetas leyendo Estas mermeladas y cajetas ponen en riesgo tu vida.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de mdzol.com