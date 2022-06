Recaudación para ayudar a Amber Heard a ha sido cancelada

Hay que recordar que el pasado miércoles, se dio el veredicto final al caso entre Amber Heard y Johnny Depp, donde la actriz deberá pagarle $13 millones de dólares al actor por ser acusada de difamarlo.

Por otro lado, se resaltó que la fortuna de Heard, se valoraba en 2.5 millones de dólares según Celebrity Net Worth, sin embargo, en este momento se encuentra sin poder pagar la deuda. La abogada Elaine Bredehoft dijo: "Oh, absolutamente no".

Ante esta fatídica situación, los fanáticos han querido organizar una vaquita en apoyo a su ídola Amber Heard, púes de acuerdo con TMZ, la usuaria Kimberly Moore inició una campaña en GoFundMe en donde se prentendía juntar $1 millón de dólares y afirmaba tener contacto con el equipo de la famosa.

Cancelan recaudación para Amber Heard

Después de que se diera conocer la recaudación en apoyo a la bella actriz Amber Heard, un portavoz de la plataforma detecto era una estafa y la petición fue cancelada antes de juntar dinero al notificar no había alguna relación con Heard.

Ahora al parecer la problemática vuelve a su lugar y el dilema esta en saber como terminará el caso de la reconocida actriz Amber Heard que debe esa enorme cantidad por haber interpuesto dicha demanda.

¿Quién es Amber Heard?

Es una actriz y modelo estadounidense. Después de una serie de pequeños papeles en cine y televisión, Heard tuvo su primer papel protagonista en la película de terror All the Boys Love Mandy Lane (2006).

Primeramente el reconocimiento de la corriente principal por papeles secundarios en la película de acción Never Back Down (2008) y la comedia Pineapple Express (2008).

En los años siguientes, apareció en películas como The Joneses (2009), The Ward (2010), The Rum Diary (2011), Drive Angry (2011), Machete Kills (2013) y Magic Mike XXL (2015).

Cabe destacar que en 2017, la bella Amber Heard se unió al Universo Extendido de DC para interpretar a la reina atlante Mera en las películas de superhéroes Liga de la Justicia (2017), Aquaman (2018) y Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021).

