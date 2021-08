Reboot de Sex And The City, “And Just Like That” tendrá a Nicole Ari Parker

“And Just Like That”, la nueva serie reboot del clásico de la televisión “Sex And The City” ha integrado a su elenco a la guapa actriz y ex modelo Nicole Ari Parker, así lo han confirmado en redes sociales con una serie de fotografías.

En las imágenes vemos a Nicole junto a las protagonistas de la serie, Sarah Jessica Parker, quien interpreta a Carrie Bradshaw, Kristin Davis quien da vida a Charlotte York Goldenblatt y a la actriz Cynthia Nixon, conocida por su papel de Miranda Hobbes.

Nicole podría ser la nueva amiga en el reboot de la serie/Foto: Instagram

La fotografía publicada en el Instagram de Sarah Jessica dice: “Oh que bien. Cantaría canciones de amor de los 70 con este trío hasta bien entrada la noche. @justlikethatmax, las veo mañana, señoras. X SJ”. Los fans creen que el ingreso de Nicole es una manera de sustituir al personaje de Samantha Jones en el reboot de “Sex And The City”.

¿Qué personaje interpretará Nicole Ari Parker?

Nicole Ari Parker no interpretará a Samantha, pero sí podría ocupar el lugar del personaje/Foto: Instagram

La ex modelo Nicole Ari Parker interpretará el personaje de Lisa Tood Wexley, una documentalista y madre de tres hijos de Park Avenue, de acuerdo con información que ha emitido HBO.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, este “cuarto personaje” podría ser un intento de “llenar el vació” que ha dejado la ausencia de la actriz Kim Cattrall, quien decidió no participar en el reboot del programa.

“Siempre sientes cierta vergüenza cuando renuncias a algo así, aunque sea la única opción, pero tienes que superarlo y pasar página”, explicó Cattrall sobre su salida del reinicio de Sex And The City.

¿Dónde ver And Just Like That de Sex And The City?

“And Just Like That”, el reboot de “Sex and the City” se va a estrenar de manera exclusiva en la plataforma de HBO MAX a finales del 2021. Por el momento no se han dado muchos detalles de lo que se verá en la nueva historia.

No obstante, si eres fanático de la serie origial “Sex and the City” donde aún estaba Samantha Jones, entonces recuerda que en la plataforma de straming de HBO MAX puedes ver todas las temporadas del famoso show.

