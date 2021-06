Rebel Wilson triste por haber bajado de peso hasta los 40 años

Rebel Wilson confesó durante una entrevista con la revista InStyle que está feliz por la gran transformación que ha tenido tras perder peso, pero que se siente triste por no haber tomado esta decisión muchos años antes.

Wilson a sus 41 años de edad ya ha perdido más de 30 kilogramos, y todo su proceso lo ha compartido en sus redes sociales. Sin embargo, en su más reciente entrevista dejó ver que se arrepiente de no haberlo hecho en su juventud.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizás debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, no 40. Pero el viaje de todos es diferente, y no es una carrera ni una competencia”, confesó Rebel, actriz y comediante australiana.

En un año y medio, Rebel ha bajado más de 30 kilos/Foto: El Comercio Perú

Conocida por películas como “Pitch Perfect”, “Jojo Rabbit”, “Bridesmaids”, entre otras, sorprendió al público durante principios de 2020, cuando confesó que ese sería “su año de la salud”. Así que recurrió a la ayuda del entrenador personal Jono Castano para comenzar a bajar de peso de manera saludable, con un buen plan de alimentación y una rutina de ejercicios intensos.

Rebel Wilson antes y después

Wilson ha perdido una gran cantidad de peso con una buena alimentación y mucho ejercicio/Foto: El Siglo de Durango

El gran cambio de Rebel Wilson antes y después de bajar varios kilos es muy notorio, y ella lo ha ido compartiendo en sus redes. La artista aseguró en su entrevista que nunca es tarde para comenzar a hacer cambios saludables en la vida.

“Cualquiera puede salir a caminar y beber más agua y hacer cosas pequeñas y consistentes que mejorarán su vida. No es demasiado tarde para empezar, no importa la edad que tenga”, declaró a InStyle.

Asimismo, Wilson siente un gran respeto y admiración por las personas que también están en un viaje por mejorar su salud, ya que ella asegura que no es algo sencillo. Puesto que Rebel incluso ha confesado que su sobrepeso posiblemente era por la presión de su carrera.

“Viajaba por todo el mundo, viajaba en jet set por todas partes y comía una tonelada de azúcar. Creo que lo que sufrí principalmente fue comer debido a mis emociones y lidiar con el estrés de convertirme en famosa de talla internacional. Hay muchas cosas estresantes que vienen con eso, y supongo que mi forma de lidiar con eso fue comiendo donas”, confesó Rebel en The Drew Barrymore Show.

Fotos de Rebel 2021

Rebel presume su figura en apretadas prendas/Foto: Instagram

El 2021 ha sido un gran año para la actriz de cine y televisión, ya que a pesar de que terminó con su novio Jacob Busch en febrero, Rebel Wilson está experimentando grandes oportunidades laborales y personales. Además, continúa mostrando la transformación que ha tenido su figura.

Actualmente la actriz de más de cuatro décadas está nuevamente soltera/Foto: Instagram

Incluso en su cuenta de Instagram ha publicado fotos con ropa cada vez más ajustada y reveladora. Donde sus más de 9 millones de seguidores le regalan miles de likes y comentarios. Además, Rebel presume los lujosos viajes que realiza y también los mejores momentos que pasa junto a sus amigos.

Rebel Wilson motiva a sus seguidores a mejorar su salud/Foto: Instagram

Lla famosa ha revelado que no le gustaría seguir perdiendo peso, ya que ahora su objetivo es mantener el físico saludable con el que cuenta. Sin embargo, sabe que por años la industria del espectáculo le pagó para que conservara su sobrepeso, y a pesar de que su nueva silueta le podría quitar algunos trabajos, ella seguirá priorizando su salud sobre la actuación.

