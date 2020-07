Rebel Wilson presume su pérdida de peso en un SEXY bikini ¡WOW!/Foto: La Opinión

Rebel Wilson continúa asombrando con su increíble pérdida de peso. Aunque Rebel ha sido durante mucho tiempo un modelo a seguir para las mujeres de talla grande, ahora es un modelo a seguir para amarte a ti mismo en cualquier tamaño. Y para Rebel, ese tamaño es considerablemente más pequeño de lo que solía ser.

Los fanáticos no pueden dejar de elogiar a la belleza rubia por su éxito y determinación, así como por su compromiso de mantenerse saludable y en forma. Rebel compartió fotos y videos de sí misma usando un traje de baño verde de dos piezas en su cuenta de Instagram, donde tiene 8.1 millones de seguidores.

Rebel se paró en medio de la bañera de hidromasaje de su piscina y posó para la cámara mientras el agua burbujeaba a su alrededor. Se protegió la cara del sol con una gorra de béisbol y usó un par de gafas de sol para protegerse los ojos. Su largo cabello rubio cayó sobre sus hombros cuando la actriz y comediante mostró sus curvas.

¿Rebel Wilson quiere ser como Adele?

Rebel no necesitaba hacer un anuncio de que iba a perder peso, ya que la gente notó por sus fotos y apariencias que estaba perdiendo peso. Ella ha sido comparada con Adele, que también era un modelo a seguir de talla grande y luego comenzó a mostrar lentamente un marco más delgado.

Aunque no llevan las mismas dietas y rutinas de ejercicio, tal parece que Rebel está siguiendo el ejemplo de la cantante británica Adele, quien ha perdido varios kilos en más de un año y luce completamente diferente a como la conocimos/Foto: Diario AS

Aunque Adele sigue la dieta Sirtfood, se desconoce qué está haciendo Rebel para perder peso y si sigue una dieta particular o no. Aún así, Rebel comenzó el año diciendo que 2020 sería su "año de salud" y los informes dicen que está en la dieta Mayr, aunque no se ha confirmado.

¡También ha declarado que quiere pesar alrededor de 165 libras (EE. UU.) Y parece que está casi en su peso ideal si no lo ha alcanzado y continúa perdiendo!

También te puede interesar: Rebel Wilson confiesa que Hollywood le pagaba por mantener su sobrepeso

Rebel ciertamente ha trabajado duro desde el año nuevo y definitivamente se ve saludable. Además de sus historias de Instagram, Rebel también compartió una foto en su cuenta de Instagram con el subtítulo: "Hot Tub Fine Machine, (pd. Les recuerdo que tengo dis títulos universitarios)", presumiendo que no sólo es bella sino también inteligente.