Rebel Wilson presume su figura ideal en entallado y vibrante atuendo

Rebel Wilson de 40 años, ha sorprendido con un atuendo reluciente, después de sincerarse sobre alcanzar su peso ideal.

La actriz regresó a los Estados Unidos después de su relajante escapada en el lujoso spa médico Vivamayr Altaussee en Austria, y lució un conjunto brillante que marcó su nueva figura.

Rebel Wilson tomó Instagram el 11 de diciembre y compartió una foto de ella parada frente a su auto blanco con un jersey de cuello alto plateado brillante y pantalones de cuero ajustados.

También llevaba una máscara protectora negra y zapatillas de deporte moradas, mientras se recogía la trenza rubia en una coleta alta. “Coche limpio, mente limpia”, escribió en la leyenda.

Rebel Wilson presume nuevo romance

La nueva foto se produce menos de dos semanas después de que la actriz australiana se sinceró sobre su nuevo novio Jacob Busch.

Durante una sesión de Instagram Live del 2 de diciembre, Rebel Wilson habló sobre su "año de salud" y el nuevo hombre en su vida: "Alguien me pregunta si el chico sexy de tu Instagram es tu novio. Sí, sí, eso es correcto", confirmó, pero agregó, "él es una persona muy reservada, así que no me gusta revelar demasiado".

Sin embargo, Rebel Wilson se tomó un tiempo para ofrecer su perspectiva sobre las citas. “Diré que salimos antes de comenzar este viaje de salud, así como ahora. Entonces, va a mostrarles a las mujeres que no es necesario tener un cierto tamaño para tener un novio. Nunca te sientas mal por tu talla. La belleza puede ser de cualquier tamaño y eso es de lo que soy un gran defensor".

La actriz de Pitch Perfect presentó por primera vez a los fanáticos a su nuevo novio en una serie de adorables fotos de Instagram el 24 de septiembre, que te compartimos en La Verdad Noticias.

Rebel Wilson y Jacob Busch en su primera Gala en Montecarlo

Rebel Wilson estaba viajando a Mónaco con las actrices Helen Mirren y Kate Beckinsale, y tenía a Jacob a su lado para la aventura. Desde entonces lo ha presumido mucho en Instagram.

