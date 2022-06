Rebel Wilson presentó a su guapa novia y fans la felicitan

Rebel Wilson es una reconocida actriz se tomó este mes del orgullo al pie de la letra y decidió salir del clóset y compartir con sus seguidores que se encuentra en una relación con la vestuarista y diseñadora de joyas Ramona Agruma.

Hay que recordar que la última relación sentimental que hizo pública la actriz australiana fue con Jacob Busch, quien, aunque no es actor está relacionado con el mundo del entretenimiento ya que forma parte del reality show The real housewives of Beverly Hills.

"Pensé que estaba buscando un Príncipe de Disney... pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una Princesa de Disney".

Eso fue lo que escribió la talentosa Rebel Wilson para asumirse públicamente como lesbiana en un post de su cuenta de Instagram para oficializar su relación con Ramona Agruma, este jueves 9 de junio, según publicó el portal Too Fab.

Rebel Wilson revela quién es su novia

La pareja ya había aparecido en distintos eventos en público, como el after party del Oscar de la revista Vanity Fair, que tuvo lugar el 27 de marzo pasado, fecha en la que la actriz fue fotografiada con su pareja en la alfombra roja y en la que también compartió un video con ella en sus redes sociales.

Al parecer, la actriz de 42 años, reconocida por las películas Notas perfectas, Jojo Rabbit y Damas en guerra también se hizo acompañar por Ramona al Desafío Anual de Ski de Park City, el 2 de abril pasado, además de que ha aparecido en distintas imágenes de la cuenta de Instagram de Rebel.

La comediante Rebel Wilson en mayo, confirmó a la revista People en una entrevista que se encontraba en una relación y aunque en ese momento no reveló de quién se trataba, contó a la publicación que fue un amigo en común quien las llevó a una cita a ciegas y que el primer encuentro no se dio de forma inmediata.

"Hablamos por teléfono durante semanas antes de conocernos. Y esa fue una muy buena manera de conocernos".

Rebel Wilson salió del clóset

Tal parece que la bella Rebel Wilson de transformar su figura y bajar 27 kilos de peso, se anotó un nuevo éxito profesional al protagonizar la película El año de mi graduación, que se estrenó en mayo pasado en Netflix.

Cabe destacar que en esa comedia, la actriz Rebel Wilson interpreta a una porrista preparatoriana que pasó 20 años en coma luego de sufrir un accidente y que, al despertar, busca a toda costa ser la reina del baile de graduación que se perdió en su adolescencia.

