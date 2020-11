Rebel Wilson habla sobre sus hábitos alimenticios antes de su “año saludable”

Rebel Wilson hizo algunas confesiones sobre los que eran sus hábitos alimenticios antes de decidir que el 2020 sería su “año saludable”, en el que ha cambiado por completo su figura.

Como hemos reportado en La Verdad Noticias, Rebel ha perdido cerca de 20 kilos en los últimos 11 meses, gracias a una revisión profunda de su dieta y a establecer un régimen de ejercicio.

Habló con la revista People acerca del cambio en su bienestar y en los sentimientos sobre sí misma que la condujeron a trabajar en su peso y adoptar un nuevo estilo de vida.

La actriz australiana de 40 años reveló que en un momento su estilo de vida la hizo detenerse a pensar hacia dónde se dirigía y elegir un cambio de dieta alto en proteínas para mejorar su relación con la comida.

"Antes probablemente comía 3.000 calorías la mayoría de los días, y como normalmente eran carbohidratos, todavía tenía hambre", afirmó.

Agregó: "Entonces, realmente he cambiado a una dieta alta en proteínas, lo cual es un desafío porque no solía comer mucha carne”, y dijo que actualmente come pescado, salmón y pechuga de pollo.

La dieta no es prohibitiva para Rebel

A pesar de que Rebel dijo que este era su "año de salud", también admitió que todavía hay lugar para un poco de trampa en la dieta, aquí y allá.

Ella continuó: "No significa que cada semana sea una semana saludable.

"Algunas semanas son simplemente cancelaciones, y no hay nada que puedas hacer al respecto".

Abriéndose sobre su dieta, Rebel agregó: "Solo estoy tratando de lograr un equilibrio general, un equilibrio general saludable.

Desde que comenzó a perder peso, Rebel luce muy feliz en redes sociales.

Rebel dijo que su frase suele ser que “nada está prohibido”, y que si le parecía podía ir en cualquier momento a comerse una hamburguesa, pero solamente comer “la mitad de lo que solía comer antes”.

La actriz de Pitch Perfect también reconoció que la pandemia de coronavirus fue un factor clave en su voluntad de concentrarse en su dieta, ya que no ha podido trabajar durante gran parte del año.

"Realmente lo tomé como un momento para descansar bien y desestresarme. Porque la mayor parte de mi estrés está relacionado con el trabajo.

"Definitivamente creo que con la desaceleración, ayudó.

"Creo que comía emocionalmente, y en ocasiones comía en exceso, porque tampoco me amaba lo suficiente. Y todo se reduce a esa autoestima y amor propio”, concluyó Rebel.



